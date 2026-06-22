Бомба времен Второй мировой войны, найденная во время земляных работ в Брно, Чехия

Бомба времен Второй мировой войны, найденная во время земляных работ в Брно, Чехия

© Фото : Полиция Чехии Бомба времен Второй мировой войны, найденная во время земляных работ в Брно, Чехия

В центре чешского Брно нашли бомбу времен Второй мировой войны, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ В центре Брно во время земляных работ обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны.

Полиция проводит эвакуацию жилых домов, административных зданий, ТРЦ и вокзала в районе находки.

На месте обнаружения бомбы ведутся археологические расследования перед строительством нового здания вокзала и соседних домов.

ПРАГА, 22 июн – РИА Новости. В центре второго по величине города Чехии, Брно, во время земляных работ в понедельник обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой, идет эвакуация жилых домов, административных зданий, ТРЦ и вокзала в районе находки, сообщил новостной портал Novinky.

"Во время раскопок в районе Центрального вокзала Брно была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. Полиция проводит эвакуацию находившихся на вокзале пассажиров, жителей окрестных домов и сотрудников и посетителей административных учреждений и торгово-развлекательных заведений. Автомобильное и железнодорожное движение в данном районе временно переведено на иные трассы", - говорится в сообщении.

На месте обнаружения бомбы в настоящее время ведутся археологические расследования, предшествующие запланированному строительству нового здания вокзала и ряда соседних домов.