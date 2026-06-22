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В центре чешского Брно нашли бомбу времен Второй мировой войны, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2026
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14:48 22.06.2026 (обновлено: 14:53 22.06.2026)
В центре чешского Брно нашли бомбу времен Второй мировой войны, пишут СМИ

Novinky: в центре Брно нашли бомбу времен Второй мировой войны, идет эвакуация

© Фото : Полиция ЧехииБомба времен Второй мировой войны, найденная во время земляных работ в Брно, Чехия
Бомба времен Второй мировой войны, найденная во время земляных работ в Брно, Чехия - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Полиция Чехии
Бомба времен Второй мировой войны, найденная во время земляных работ в Брно, Чехия
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Брно во время земляных работ обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны.
  • Полиция проводит эвакуацию жилых домов, административных зданий, ТРЦ и вокзала в районе находки.
  • На месте обнаружения бомбы ведутся археологические расследования перед строительством нового здания вокзала и соседних домов.
ПРАГА, 22 июн – РИА Новости. В центре второго по величине города Чехии, Брно, во время земляных работ в понедельник обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой, идет эвакуация жилых домов, административных зданий, ТРЦ и вокзала в районе находки, сообщил новостной портал Novinky.
"Во время раскопок в районе Центрального вокзала Брно была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. Полиция проводит эвакуацию находившихся на вокзале пассажиров, жителей окрестных домов и сотрудников и посетителей административных учреждений и торгово-развлекательных заведений. Автомобильное и железнодорожное движение в данном районе временно переведено на иные трассы", - говорится в сообщении.
На месте обнаружения бомбы в настоящее время ведутся археологические расследования, предшествующие запланированному строительству нового здания вокзала и ряда соседних домов.
Полиция ожидает прибытия саперов, которые должны определить, можно ли обезвредить найденную бомбу на месте или необходимо вывезти ее в безопасное место.
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