В центре чешского Брно нашли бомбу времен Второй мировой войны, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В центре Брно во время земляных работ обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны.
- Полиция проводит эвакуацию жилых домов, административных зданий, ТРЦ и вокзала в районе находки.
- На месте обнаружения бомбы ведутся археологические расследования перед строительством нового здания вокзала и соседних домов.
ПРАГА, 22 июн – РИА Новости. В центре второго по величине города Чехии, Брно, во время земляных работ в понедельник обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой, идет эвакуация жилых домов, административных зданий, ТРЦ и вокзала в районе находки, сообщил новостной портал Novinky.
"Во время раскопок в районе Центрального вокзала Брно была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. Полиция проводит эвакуацию находившихся на вокзале пассажиров, жителей окрестных домов и сотрудников и посетителей административных учреждений и торгово-развлекательных заведений. Автомобильное и железнодорожное движение в данном районе временно переведено на иные трассы", - говорится в сообщении.
На месте обнаружения бомбы в настоящее время ведутся археологические расследования, предшествующие запланированному строительству нового здания вокзала и ряда соседних домов.
Полиция ожидает прибытия саперов, которые должны определить, можно ли обезвредить найденную бомбу на месте или необходимо вывезти ее в безопасное место.