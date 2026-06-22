ПВО ночью сбила 301 украинский беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО за ночь уничтожили 301 украинский дрон.
- Дроны были сбиты над несколькими областями России, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за ночь уничтожили 301 украинский дрон над регионами РФ, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны России.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 21 июня т.г. до 7.00 мск 22 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18