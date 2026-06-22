ПВО ночью сбила 301 украинский беспилотник

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за ночь уничтожили 301 украинский дрон над регионами РФ, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны России.

"В течение ночи в период с 20.00 мск 21 июня т.г. до 7.00 мск 22 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.