Бензин Аи-92 в Москве за неделю подорожал на 92 копейки, сообщили в МТА

Краткий пересказ от РИА ИИ Средняя цена на бензин Аи-92 и Аи-95 в Москве за неделю с 15 по 22 июня выросла на 92 и 93 копейки соответственно.

Вице-премьер Александр Новак поручил ФАС России продолжить мониторинг цен на топливо в России и оперативно принимать меры при необходимости.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Средняя цена на бензин Аи-92 на АЗС Москвы за неделю с 15 по 22 июня выросла в среднем на 92 копейки, до 66,14 рубля за литр, Аи-95 - на 93 копейки, до 73,01 рубля, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

Цена на дизельное топливо за неделю выросла в среднем на 87 копеек - до 80,15 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-100 - на 69 копеек, до 98,94 рубля за литр.

Бензин и дизтопливо подорожало на всех сетях АЗС, кроме "Тебойла".

Вице-премьер Александр Новак в понедельник провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, отраслевых компаний. Он поручил Федеральной антимонопольной службе ( ФАС ) России продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо в РФ и при необходимости оперативно принимать меры, сообщило ранее в понедельник правительство.

Правительство РФ в конце апреля утвердило перечень из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут отдельные соглашения о поставках бензина. Предполагается, что соглашения отрегулируют на текущий год объемы поставок топлива на внутренний рынок и розничные цены исходя из прогнозной инфляции.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в начале июня заявил, что соглашения в ближайшее время будут подписаны со всеми 12 компаниями. А те, кто уже их подписали, выполняют свои обязательства.