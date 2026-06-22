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Бензин Аи-92 в Москве за неделю подорожал на 92 копейки, сообщили в МТА - РИА Новости, 22.06.2026
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18:40 22.06.2026
Бензин Аи-92 в Москве за неделю подорожал на 92 копейки, сообщили в МТА

МТА: средняя цена бензина Аи-92 в Москве за неделю выросла на 92 копейки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на АЗС
Топливные пистолеты на АЗС - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Топливные пистолеты на АЗС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя цена на бензин Аи-92 и Аи-95 в Москве за неделю с 15 по 22 июня выросла на 92 и 93 копейки соответственно.
  • Вице-премьер Александр Новак поручил ФАС России продолжить мониторинг цен на топливо в России и оперативно принимать меры при необходимости.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Средняя цена на бензин Аи-92 на АЗС Москвы за неделю с 15 по 22 июня выросла в среднем на 92 копейки, до 66,14 рубля за литр, Аи-95 - на 93 копейки, до 73,01 рубля, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Цена на дизельное топливо за неделю выросла в среднем на 87 копеек - до 80,15 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-100 - на 69 копеек, до 98,94 рубля за литр.
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Бензин и дизтопливо подорожало на всех сетях АЗС, кроме "Тебойла".
Вице-премьер Александр Новак в понедельник провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, отраслевых компаний. Он поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо в РФ и при необходимости оперативно принимать меры, сообщило ранее в понедельник правительство.
Правительство РФ в конце апреля утвердило перечень из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут отдельные соглашения о поставках бензина. Предполагается, что соглашения отрегулируют на текущий год объемы поставок топлива на внутренний рынок и розничные цены исходя из прогнозной инфляции.
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Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в начале июня заявил, что соглашения в ближайшее время будут подписаны со всеми 12 компаниями. А те, кто уже их подписали, выполняют свои обязательства.
Помимо этого, действует еще комплекс мер. Так, запрет на экспорт бензина из России для нефтяников действует со 2 апреля до 31 июля. Одновременно с этим до 31 июля продолжает действовать запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для непроизводителей.
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РоссияМоскваАлександр НовакСергей ЦивилевФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-92АИ-95
 
 
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