ФАС и цифровые платформы борются с спекулятивными перепродажами топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФАС взаимодействует с цифровыми платформами для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива.
- "Авито" скрыл объявления о торговле топливом, а на Ozon и Wildberries продажа топлива для автомобилей запрещена.
- ФАС проводит проверки экономической обоснованности стоимости нефтепродуктов и реагирует на выявленные нарушения.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и цифровые платформы, такие как "Авито", Ozon и Wildberries, взаимодействуют для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива, сообщило ведомство.
"ФАС совместно с цифровыми платформами взаимодействует для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива. В частности, "Авито" скрыл объявления о торговле топливом на время доработки правил в этой категории. На цифровых платформах Ozon и Wildberries запрещена продажа топлива для автомобилей. Попытки создать карточки такого товара блокируются еще на этапе модерации до их появления на электронной витрине маркетплейсов", - сказано в сообщении службы.
Служба напоминает, что на постоянной основе ведется работа по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов – транспортировки, хранения, сбыта. В случае выявления нарушений служба принимает меры реагирования. На оптовом рынке проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах.