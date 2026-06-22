ФАС и цифровые платформы борются с спекулятивными перепродажами топлива

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и цифровые платформы, такие как "Авито", Ozon и Wildberries, взаимодействуют для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива, сообщило ведомство.

Служба напоминает, что на постоянной основе ведется работа по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов – транспортировки, хранения, сбыта. В случае выявления нарушений служба принимает меры реагирования. На оптовом рынке проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах.