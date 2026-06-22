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ФАС и цифровые платформы борются с спекулятивными перепродажами топлива - РИА Новости, 22.06.2026
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13:17 22.06.2026
ФАС и цифровые платформы борются с спекулятивными перепродажами топлива

ФАС и цифровые платформы взаимодействуют для предотвращения перепродаж топлива

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФАС взаимодействует с цифровыми платформами для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива.
  • "Авито" скрыл объявления о торговле топливом, а на Ozon и Wildberries продажа топлива для автомобилей запрещена.
  • ФАС проводит проверки экономической обоснованности стоимости нефтепродуктов и реагирует на выявленные нарушения.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и цифровые платформы, такие как "Авито", Ozon и Wildberries, взаимодействуют для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива, сообщило ведомство.
"ФАС совместно с цифровыми платформами взаимодействует для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива. В частности, "Авито" скрыл объявления о торговле топливом на время доработки правил в этой категории. На цифровых платформах Ozon и Wildberries запрещена продажа топлива для автомобилей. Попытки создать карточки такого товара блокируются еще на этапе модерации до их появления на электронной витрине маркетплейсов", - сказано в сообщении службы.
Служба напоминает, что на постоянной основе ведется работа по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов – транспортировки, хранения, сбыта. В случае выявления нарушений служба принимает меры реагирования. На оптовом рынке проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)АвитоOzon
 
 
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