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В Белгороде украинские переселенцы почтили память жертв ВОВ - РИА Новости, 22.06.2026
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21:04 22.06.2026
В Белгороде украинские переселенцы почтили память жертв ВОВ

В Белгороде украинские переселенцы поучаствовали в акциях ко Дню памяти и скорби

© Фото : Центр поддержки украинцев в БелгородеАкция ко Дню памяти и скорби в Белгороде
Акция ко Дню памяти и скорби в Белгороде - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Центр поддержки украинцев в Белгороде
Акция ко Дню памяти и скорби в Белгороде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские переселенцы в Белгороде приняли участие в акциях, приуроченных к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
  • Участники возложили цветы и зажженные лампады к Вечному огню и присоединились к общероссийской минуте молчания.
  • Они посетили музей-диораму "Курская битва. Белгородское направление", где состоялась героико-патриотическая программа.
БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Украинские переселенцы в Белгороде почтили память жертв Великой Отечественной войны, присоединившись к акции "Волна памяти" и общероссийской минуте молчания, сообщили РИА Новости в местном Центре поддержки украинцев (ЦПУ).
Белгороде украинские переселенцы и сотрудники Центра поддержки украинцев города Белгорода движения "Другая Украина" приняли участие в акциях, приуроченных к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Программа дня началась на Соборной площади Белгорода, где прошла акция "Волна памяти". Участники возложили цветы и зажженные лампады к Вечному огню, отдавая дань уважения героям, павшим в годы войны", - говорится в сообщении.
Акция Свеча памяти в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
Вчера, 19:33
В 12.15 мск собравшиеся присоединились к всероссийской минуте молчания в память о начале Великой Отечественной войны. В центре отметили, что эта пауза стала символом общей скорби и уважения к поколению победителей.
По словам руководителя ЦПУ Белгорода Юрия Утянского, 22 июня остается особой датой, а сохранение памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла - нравственным долгом перед следующими поколениями.
В продолжение дня участники посетили музей-диораму "Курская битва. Белгородское направление", где состоялась героико-патриотическая программа с показом хроники и литературно-музыкальной композицией. В ЦПУ подчеркнули, что для переселенцев участие в таких мероприятиях имеет особое значение и помогает сохранять историческую правду и связь поколений.
Президент России Владимир Путин возлагает цветы к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве на церемонии в День памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В России и за рубежом прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби
22 июня 2025, 22:07
 
БелгородДень памяти и скорби
 
 
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