В Белгороде украинские переселенцы почтили память жертв ВОВ

© Фото : Центр поддержки украинцев в Белгороде Акция ко Дню памяти и скорби в Белгороде

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские переселенцы в Белгороде приняли участие в акциях, приуроченных к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Участники возложили цветы и зажженные лампады к Вечному огню и присоединились к общероссийской минуте молчания.

Они посетили музей-диораму "Курская битва. Белгородское направление", где состоялась героико-патриотическая программа.

БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Украинские переселенцы в Белгороде почтили память жертв Великой Отечественной войны, присоединившись к акции "Волна памяти" и общероссийской минуте молчания, сообщили РИА Новости в местном Центре поддержки украинцев (ЦПУ).

"В Белгороде украинские переселенцы и сотрудники Центра поддержки украинцев города Белгорода движения "Другая Украина" приняли участие в акциях, приуроченных к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Программа дня началась на Соборной площади Белгорода, где прошла акция "Волна памяти". Участники возложили цветы и зажженные лампады к Вечному огню, отдавая дань уважения героям, павшим в годы войны", - говорится в сообщении.

В 12.15 мск собравшиеся присоединились к всероссийской минуте молчания в память о начале Великой Отечественной войны. В центре отметили, что эта пауза стала символом общей скорби и уважения к поколению победителей.

По словам руководителя ЦПУ Белгорода Юрия Утянского, 22 июня остается особой датой, а сохранение памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла - нравственным долгом перед следующими поколениями.