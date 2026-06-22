В Белгороде украинские переселенцы почтили память жертв ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские переселенцы в Белгороде приняли участие в акциях, приуроченных к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
- Участники возложили цветы и зажженные лампады к Вечному огню и присоединились к общероссийской минуте молчания.
- Они посетили музей-диораму "Курская битва. Белгородское направление", где состоялась героико-патриотическая программа.
БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Украинские переселенцы в Белгороде почтили память жертв Великой Отечественной войны, присоединившись к акции "Волна памяти" и общероссийской минуте молчания, сообщили РИА Новости в местном Центре поддержки украинцев (ЦПУ).
"В Белгороде украинские переселенцы и сотрудники Центра поддержки украинцев города Белгорода движения "Другая Украина" приняли участие в акциях, приуроченных к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Программа дня началась на Соборной площади Белгорода, где прошла акция "Волна памяти". Участники возложили цветы и зажженные лампады к Вечному огню, отдавая дань уважения героям, павшим в годы войны", - говорится в сообщении.
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В 12.15 мск собравшиеся присоединились к всероссийской минуте молчания в память о начале Великой Отечественной войны. В центре отметили, что эта пауза стала символом общей скорби и уважения к поколению победителей.
По словам руководителя ЦПУ Белгорода Юрия Утянского, 22 июня остается особой датой, а сохранение памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла - нравственным долгом перед следующими поколениями.
В продолжение дня участники посетили музей-диораму "Курская битва. Белгородское направление", где состоялась героико-патриотическая программа с показом хроники и литературно-музыкальной композицией. В ЦПУ подчеркнули, что для переселенцев участие в таких мероприятиях имеет особое значение и помогает сохранять историческую правду и связь поколений.
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