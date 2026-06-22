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ВСУ атаковали Белгородскую область 55 раз за сутки - РИА Новости, 22.06.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
08:34 22.06.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 55 раз за сутки

Шуваев: ВСУ атаковали Белгородскую область 55 раз за сутки, 77 БПЛА сбиты

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные атаковали 10 муниципалитетов Белгородской области 55 раз за прошедшие сутки.
  • Перехвачены 77 БПЛА, один мирный житель пострадал, госпитализация не потребовалась.
БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 муниципалитетов Белгородской области 55 раз, кроме того, перехвачены 77 БПЛА, один мирный житель пострадал, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки ВСУ 55 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский и Шебекинский округа", - написал Шуваев в Telegram-канале.

Он добавил, что ВСУ восемь раз применяли авиацию и артиллерию, также четыре раза были сбросы взрывных устройств с БПЛА. По его данным, над регионом сбиты и подавлены 77 беспилотников.
"В Краснояружском округе пострадал один мирный житель. Госпитализация не потребовалась, лечение продолжает амбулаторно", - подчеркнул врио губернатора.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
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