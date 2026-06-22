ВСУ атаковали Белгородскую область 55 раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные атаковали 10 муниципалитетов Белгородской области 55 раз за прошедшие сутки.
- Перехвачены 77 БПЛА, один мирный житель пострадал, госпитализация не потребовалась.
БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 муниципалитетов Белгородской области 55 раз, кроме того, перехвачены 77 БПЛА, один мирный житель пострадал, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки ВСУ 55 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский и Шебекинский округа", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Он добавил, что ВСУ восемь раз применяли авиацию и артиллерию, также четыре раза были сбросы взрывных устройств с БПЛА. По его данным, над регионом сбиты и подавлены 77 беспилотников.
"В Краснояружском округе пострадал один мирный житель. Госпитализация не потребовалась, лечение продолжает амбулаторно", - подчеркнул врио губернатора.
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22 июня 2022, 17:18