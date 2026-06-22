ВСУ атаковали Белгородскую область 55 раз за сутки

БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 муниципалитетов Белгородской области 55 раз, кроме того, перехвачены 77 БПЛА, один мирный житель пострадал, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.