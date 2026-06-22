Рейтинг@Mail.ru
В Бейруте прошла акция "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 22.06.2026
В Бейруте прошла акция "Свеча памяти"

В Бейруте в память о дате начала ВОВ прошла акция "Свеча памяти"

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Акция «Свеча памяти» прошла на территории одной из православных церквей в центре Бейрута в память о начале Великой Отечественной войны.
  • Участники акции зажгли 1,5 тысячи свечей, выложив изображение Вечного огня и надпись «Ливан помнит».
  • В акции традиционно участвуют не только представители российской диаспоры, но и ливанцы, в том числе выпускники российских вузов.
БЕЙРУТ, 22 июн - РИА Новости. Акция "Свеча памяти" прошла на территории одной из православных церквей в центре Бейрута в память о скорбной дате начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
Акция ко Дню памяти и скорби в Белгороде - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В Белгороде украинские переселенцы почтили память жертв ВОВ
Вчера, 21:04
Участники акции зажгли 1,5 тысячи свечей, из которых выложили изображение Вечного огня и надпись "Ливан помнит". Акция прошла рядом со старым кладбищем, где похоронены более 25 российских соотечественников, включая потомков известного художника Валентина Серова, российского атамана, известной балерины и других представителей российской диаспоры, формировавшейся в Ливане после волны эмиграции на фоне Октябрьской революции.
В рамках мероприятия ливанский священнослужитель совершил заупокойный молебен по погибшим в годы Великой Отечественной войны. В своей проповеди он отметил, что бережное отношение русского народа к памяти тех, кто отдал свои жизни ради свободы будущих поколений, вызывает искреннее уважение и является важным примером для подражания.
Координатор "Волонтеров Победы" в Ливане Татьяна эль-Хелу рассказала РИА Новости, что акция "Огненные картины" проводится в стране уже шестой год подряд и каждый раз проходит на новой площадке.
"Ливан уже шестой год представляет "Огненные картины", и каждый раз в разном месте. Около двух с половиной часов понадобилось, чтобы выложить картину из 1,5 тысячи свечей. Картина — это Вечный огонь, и всегда мы пишем: "Ливан помнит", — сказала эль-Хелу.
Акция Свеча памяти в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В Ташкенте прошла акция "Свеча памяти"
Вчера, 19:33
По ее словам, в акции традиционно участвуют не только представители российской диаспоры, но и ливанцы, в том числе выпускники российских вузов.
"Мы всегда приглашаем ливанцев, чтобы они нам помогали, участвовали в этой акции, и очень рады, что многие ливанцы участвуют", - отметила координатор.
Участница акции, волонтер Мария эль-Хелу в свою очередь рассказала РИА Новости, что для нее участие в памятном мероприятии — это способ сохранить память о погибших в годы войны.
"Мы сегодня ставим свечи, вспоминаем войну и наших дедов, зажигаем свечи в их память. Они всегда остаются в наших сердцах. Поэтому мы делаем эту картину в виде огня, как в России — цветы и огонь у памятников", - сказала эль-Хелу.
Она пояснила, что волонтеры рассказывают ливанцам о Великой Отечественной войне, Победе и о том, почему важно сохранять память о погибших.
Акция Свеча Памяти в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В Пекине почтили память советских воинов, павших в годы ВОВ
Вчера, 16:17
 
В миреРоссияЛиванДень памяти и скорби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала