В Бейруте прошла акция "Свеча памяти"

Краткий пересказ от РИА ИИ Акция «Свеча памяти» прошла на территории одной из православных церквей в центре Бейрута в память о начале Великой Отечественной войны.

Участники акции зажгли 1,5 тысячи свечей, выложив изображение Вечного огня и надпись «Ливан помнит».

В акции традиционно участвуют не только представители российской диаспоры, но и ливанцы, в том числе выпускники российских вузов.

БЕЙРУТ, 22 июн - РИА Новости. Акция "Свеча памяти" прошла на территории одной из православных церквей в центре Бейрута в память о скорбной дате начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.

России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.

Участники акции зажгли 1,5 тысячи свечей, из которых выложили изображение Вечного огня и надпись "Ливан помнит". Акция прошла рядом со старым кладбищем, где похоронены более 25 российских соотечественников, включая потомков известного художника Валентина Серова, российского атамана, известной балерины и других представителей российской диаспоры, формировавшейся в Ливане после волны эмиграции на фоне Октябрьской революции.

В рамках мероприятия ливанский священнослужитель совершил заупокойный молебен по погибшим в годы Великой Отечественной войны. В своей проповеди он отметил, что бережное отношение русского народа к памяти тех, кто отдал свои жизни ради свободы будущих поколений, вызывает искреннее уважение и является важным примером для подражания.

Координатор "Волонтеров Победы" в Ливане Татьяна эль-Хелу рассказала РИА Новости, что акция "Огненные картины" проводится в стране уже шестой год подряд и каждый раз проходит на новой площадке.

"Ливан уже шестой год представляет "Огненные картины", и каждый раз в разном месте. Около двух с половиной часов понадобилось, чтобы выложить картину из 1,5 тысячи свечей. Картина — это Вечный огонь, и всегда мы пишем: "Ливан помнит", — сказала эль-Хелу.

По ее словам, в акции традиционно участвуют не только представители российской диаспоры, но и ливанцы, в том числе выпускники российских вузов.

"Мы всегда приглашаем ливанцев, чтобы они нам помогали, участвовали в этой акции, и очень рады, что многие ливанцы участвуют", - отметила координатор.

Участница акции, волонтер Мария эль-Хелу в свою очередь рассказала РИА Новости, что для нее участие в памятном мероприятии — это способ сохранить память о погибших в годы войны.

"Мы сегодня ставим свечи, вспоминаем войну и наших дедов, зажигаем свечи в их память. Они всегда остаются в наших сердцах. Поэтому мы делаем эту картину в виде огня, как в России — цветы и огонь у памятников", - сказала эль-Хелу.