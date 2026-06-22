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В Омской области устранили аварию на водопроводе, из-за которой ввели ЧС - РИА Новости, 22.06.2026
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05:48 22.06.2026
В Омской области устранили аварию на водопроводе, из-за которой ввели ЧС

В Таре Омской области устранили аварию на водопроводе, из-за которой ввели ЧС

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка наливает питьевую воду
Девушка наливает питьевую воду - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авария на водопроводе в городе Тара Омской области полностью устранена.
  • Выход на привычный режим водоснабжения запланирован к вечеру сегодняшнего дня.
ОМСК, 22 июн - РИА Новости. Авария на водопроводе в городе Тара Омской области, из-за которой был введен режим чрезвычайной ситуации, полностью устранена, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко.
Режим ЧС ввели в городе Тара Омской области 21 июня в связи с поломкой насосного оборудования.
В городе проживает свыше 27 тысяч человек, 8 тысяч из которых дети. Температура воздуха в эти дни достигала 30 и более градусов.
"Авария на водопроводе в Таре устранена. Выход на привычный режим водоснабжения запланирован к вечеру сегодняшнего дня", - сообщил губернатор.
Прокуратура Омской области проводит проверку случившегося. Ранее министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко в своем Telegram-канале сообщил, что старая водяная помпа на насосной станции Тара вышла из строя и не подлежит восстановлению.
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ПроисшествияОмская областьТараВиталий Хоценко
 
 
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