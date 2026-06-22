В Омской области устранили аварию на водопроводе, из-за которой ввели ЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ Авария на водопроводе в городе Тара Омской области полностью устранена.

Выход на привычный режим водоснабжения запланирован к вечеру сегодняшнего дня.

ОМСК, 22 июн - РИА Новости. Авария на водопроводе в городе Тара Омской области, из-за которой был введен режим чрезвычайной ситуации, полностью устранена, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко.

Режим ЧС ввели в городе Тара Омской области 21 июня в связи с поломкой насосного оборудования.

В городе проживает свыше 27 тысяч человек, 8 тысяч из которых дети. Температура воздуха в эти дни достигала 30 и более градусов.

"Авария на водопроводе в Таре устранена. Выход на привычный режим водоснабжения запланирован к вечеру сегодняшнего дня", - сообщил губернатор.