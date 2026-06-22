В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области мирный житель пострадал во время атаки ВСУ.
- В городе Шебекино FPV-дрон атаковал коммерческий объект, повреждены остекление здания, входная группа и «КамАЗ».
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Белгородской области во время атаки ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
"Во время очередной атаки ВСУ пострадал мирный житель. В городе Шебекино FPV-дрон атаковал коммерческий объект. Мужчине с осколочными ранениями лица и руки оказана помощь в городской больнице №2 Белгорода. Лечение продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
На месте атаки повреждены остекление здания и входная группа. Также поврежден "КамАЗ".
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22 июня 2022, 17:18