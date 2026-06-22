В Курской области при атаке БПЛА ВСУ пострадала женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атаки дрона ВСУ на Рыльск в Курской области пострадала 38-летняя женщина.

У женщины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма.

КУРСК, 22 июн - РИА Новости. Женщина получила травмы и сотрясение мозга в результате атаки дрона ВСУ на Рыльск в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Растет число жертв украинских преступлений. Сегодня вражеский дрон атаковал город Рыльск . В поликлинику Рыльской ЦРБ обратилась пострадавшая — 38-летняя женщина. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он уточнил, что пострадавшей оказана первая помощь, от госпитализации она отказалась.