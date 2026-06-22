В Курской области при атаке БПЛА ВСУ пострадала женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки дрона ВСУ на Рыльск в Курской области пострадала 38-летняя женщина.
- У женщины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма.
КУРСК, 22 июн - РИА Новости. Женщина получила травмы и сотрясение мозга в результате атаки дрона ВСУ на Рыльск в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Растет число жертв украинских преступлений. Сегодня вражеский дрон атаковал город Рыльск. В поликлинику Рыльской ЦРБ обратилась пострадавшая — 38-летняя женщина. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что пострадавшей оказана первая помощь, от госпитализации она отказалась.
"Врачи будут наблюдать за ней амбулаторно. Желаю скорейшего выздоровления! Всем вновь напоминаю о мерах безопасности. Пожалуйста, будьте бдительны!", - добавил он.
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22 июня 2022, 17:18