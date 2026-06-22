Рейтинг@Mail.ru
ВСУ попытались атаковать рейсовый автобус в Запорожской области - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 22.06.2026
ВСУ попытались атаковать рейсовый автобус в Запорожской области

Балицкий: ВСУ попытались атаковать автобус и АЗС в Мелитополе и Бердянске

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАллея Героев Советского Союза в Мелитополе
Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ пытались атаковать рейсовый автобус и автозаправку в Запорожской области.
  • В Мелитополе и Бердянске беспилотники целились в складские помещения, автомобили, АЗС и рейсовый автобус, но обошлось без жертв.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. ВСУ пытались атаковать рейсовый автобус и автозаправку в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Мелитополе и Бердянске вражеские беспилотники целились в складские помещения, автомобили, АЗС и рейсовый автобус", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, к счастью, обошлось без жертв.
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб водитель автобуса
Вчера, 11:29
 
Запорожская областьМелитопольБердянскЕвгений Балицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала