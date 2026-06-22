ВСУ попытались атаковать рейсовый автобус в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ пытались атаковать рейсовый автобус и автозаправку в Запорожской области.
- В Мелитополе и Бердянске беспилотники целились в складские помещения, автомобили, АЗС и рейсовый автобус, но обошлось без жертв.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. ВСУ пытались атаковать рейсовый автобус и автозаправку в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В Мелитополе и Бердянске вражеские беспилотники целились в складские помещения, автомобили, АЗС и рейсовый автобус", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, к счастью, обошлось без жертв.