В Запорожской области за сутки из-за атак ВСУ погибли два человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Два человека погибли и один ранен в Запорожской области от атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Кроме того, по его словам, в ходе обстрелов региона ранен мужчина 1989 года рождения, он госпитализирован в областную больницу.