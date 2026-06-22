В Запорожской области за сутки из-за атак ВСУ погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области два человека погибли и один ранен от атак ВСУ за минувшие сутки.
- За прошедшие сутки зафиксировано 24 целенаправленные атаки БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Два человека погибли и один ранен в Запорожской области от атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Кроме того, по его словам, в ходе обстрелов региона ранен мужчина 1989 года рождения, он госпитализирован в областную больницу.
"За прошедшие сутки зафиксировано 24 целенаправленные атаки БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области", - подчеркну губернатор.
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