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В Запорожской области за сутки из-за атак ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 22.06.2026
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13:49 22.06.2026
В Запорожской области за сутки из-за атак ВСУ погибли два человека

Балицкий: в Запорожской области за сутки из-за атак ВСУ погибли два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области два человека погибли и один ранен от атак ВСУ за минувшие сутки.
  • За прошедшие сутки зафиксировано 24 целенаправленные атаки БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Два человека погибли и один ранен в Запорожской области от атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В Приморском и Акимовском округах противник атаковал гражданские и грузовые автомобили. В результате обстрелов два человека погибли. В ряде случаев произошли возгорания, которые оперативно ликвидированы", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его словам, в ходе обстрелов региона ранен мужчина 1989 года рождения, он госпитализирован в областную больницу.
"За прошедшие сутки зафиксировано 24 целенаправленные атаки БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области", - подчеркну губернатор.
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