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Анохин: расширен список предметов для бесплатного проката семьями с детьми - РИА Новости, 22.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
15:40 22.06.2026
Анохин: расширен список предметов для бесплатного проката семьями с детьми

В Смоленской области увеличили список предметов для проката семьями с детьми

© Фото : Василий Анохин/TelegramГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Смоленской области расширили перечень предметов первой необходимости, которые семьи с детьми могут взять в бесплатный прокат в специальных пунктах, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Список дополнили термометры для воды, ночники, защитные приспособления для мебели и кроваток, органайзеры для детских вещей и электроколыбели. Всего в перечне почти 30 наименований: от кроваток и матрасов до радионянь и комодов для детских вещей.
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Смоленской области проживает более 85 тысяч семей с детьми. Постоянно расширяем меры поддержки для них, чтобы они чувствовали нашу заботу. С 2025 года в рамках национального проекта "Семья" во всех муниципальных округах региона действуют пункты проката предметов первой необходимости для семей с детьми", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
Пункты проката открыты на базе комплексных центров социального обслуживания населения. Воспользоваться ими могут молодые семьи, где возраст родителей не превышает 35 лет, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, сиротами или оставшимися без попечения родителей, семьи участников специальной военной операции.
"В этом году в пункты уже обратились более 900 семей. Все предметы предоставляются бесплатно на срок, установленный договором. С условиями получения и полным списком предметов можно познакомиться на сайте министерства социального развития Смоленской области", – отметил Анохин.
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