Анохин: расширен список предметов для бесплатного проката семьями с детьми

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Смоленской области расширили перечень предметов первой необходимости, которые семьи с детьми могут взять в бесплатный прокат в специальных пунктах, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Список дополнили термометры для воды, ночники, защитные приспособления для мебели и кроваток, органайзеры для детских вещей и электроколыбели. Всего в перечне почти 30 наименований: от кроваток и матрасов до радионянь и комодов для детских вещей.

"В Смоленской области проживает более 85 тысяч семей с детьми. Постоянно расширяем меры поддержки для них, чтобы они чувствовали нашу заботу. С 2025 года в рамках национального проекта "Семья" во всех муниципальных округах региона действуют пункты проката предметов первой необходимости для семей с детьми", – написал Анохин в своем канале на платформе " Макс ".

Пункты проката открыты на базе комплексных центров социального обслуживания населения. Воспользоваться ими могут молодые семьи, где возраст родителей не превышает 35 лет, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, сиротами или оставшимися без попечения родителей, семьи участников специальной военной операции.