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Курорты Анапы готовы принять детей после приостановки отдыха в Крыму - РИА Новости, 22.06.2026
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17:37 22.06.2026
Курорты Анапы готовы принять детей после приостановки отдыха в Крыму

Два курорта Анапы готовы принять детей после приостановки работы лагерей в Крыму

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что курорты «Вита» и «Жемчужина» в Анапе готовы принять детей, которые должны были поехать в лагеря в Крым.
  • Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о приостановке работы детских лагерей в республике с 22 июня до 1 сентября.
  • Всем детям будут предложены альтернативные варианты отдыха в связи с временной приостановкой отдыха в Крыму.
СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Курорты "Вита" и "Жемчужина" в Анапе готовы принять детей, которые должны были поехать в лагеря в Крым, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в республике с 22 июня до 1 сентября.
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"Находимся на связи с коллегами из Республики Крым, где сегодня принято решение о приостановке работы детских лагерей до 1 сентября. Дети – самое ценное, нет ничего важнее их безопасности. Ребят уже готовы встречать на наших детских курортах "Вита" и "Жемчужина" в Анапе", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что детям будут обеспечены все условия для комфортного и безопасного отдыха.
В пресс-службе Минпросвещения РФ ранее сообщили РИА Новости, что всем детям в связи с временной приостановкой отдыха в Крыму будут предложены альтернативные варианты.
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Республика КрымАнапаКраснодарский крайСергей Аксенов (политик)Вениамин Кондратьев
 
 
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