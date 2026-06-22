Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Архивное фото

Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе

Курорты Анапы готовы принять детей после приостановки отдыха в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что курорты «Вита» и «Жемчужина» в Анапе готовы принять детей, которые должны были поехать в лагеря в Крым.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о приостановке работы детских лагерей в республике с 22 июня до 1 сентября.

Всем детям будут предложены альтернативные варианты отдыха в связи с временной приостановкой отдыха в Крыму.

СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Курорты "Вита" и "Жемчужина" в Анапе готовы принять детей, которые должны были поехать в лагеря в Крым, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в республике с 22 июня до 1 сентября.

"Находимся на связи с коллегами из Республики Крым, где сегодня принято решение о приостановке работы детских лагерей до 1 сентября. Дети – самое ценное, нет ничего важнее их безопасности. Ребят уже готовы встречать на наших детских курортах "Вита" и "Жемчужина" в Анапе", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале

Он добавил, что детям будут обеспечены все условия для комфортного и безопасного отдыха.