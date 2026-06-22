США нанесли удар по якобы судну наркоторговцев в Карибском море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США нанесли удар по предполагаемому судну наркоторговцев в Карибском море по приказу генерала Фрэнсиса Донована.
- В ходе операции были убиты два человека, американские военные не пострадали.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США нанесли удар по предполагаемому судну наркоторговцев в Карибском море, два человека в ходе операции были убиты, сообщило Южное командование Соединенных Штатов (SOUTHCOM).
"По приказу командующего SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Донована, 21 июня совместная оперативная группа Southern Spear нанесла удар по судну, управляемому признанной террористической организацией", - написало командование в Х.
По данным разведки, судно двигалось по маршрутам наркотрафика в Карибском море.
Двое якобы наркотеррористов убиты. Американские военные не пострадали.