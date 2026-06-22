Рейтинг@Mail.ru
Акции SpaceX падают на девять процентов - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 22.06.2026
Акции SpaceX падают на девять процентов

Акции SpaceX в понедельник падают на девять процентов

© AP Photo / Damian DovarganesГенеральный директор SpaceX Илон Маск
Генеральный директор SpaceX Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Damian Dovarganes
Генеральный директор SpaceX Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Акции космической компании SpaceX падают в цене уже третью торговую сессию подряд, снизившись более чем на 30% по отношению к достигнутому ранее рекорду.
  • В понедельник акции SpaceX упали на 9,08% до 168,2 доллара за ценную бумагу.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости/Прайм. Акции космической компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, в понедельник падают в цене на 9%, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.04 мск цена акций SpaceX опускалась на 9,08% - до 168,2 доллара за ценную бумагу. Максимально в ходе торгов понедельника бумаги компании дешевели на 10,7%.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Маск прокомментировал взрыв ракеты конкурента SpaceX
29 мая, 05:09
Акции SpaceX снижаются в цене уже третью торговую сессию подряд после активного роста, упали уже более чем на 30% по отношению к достигнутому в прошлый вторник рекорду в 225,64 доллара.
"SpaceX обладает значительным потенциалом прорывного роста, хотя, по нашему мнению, это уже отражено в текущей оценке, и соотношение риска и доходности представляется сбалансированным", - цитирует агентство Блумберг аналитиков KeyBanc Capital Markets.
В июне SpaceX провела первичное публичное размещение акций (IPO), в рамках которого привлекла почти 86 миллиардов долларов. IPO компании побило рекорд государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая в ходе первичного размещения в 2019 году привлекла 25,6 миллиарда долларов.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
SpaceX создаст для космических сил США спутниковую сеть связи
27 мая, 02:13
 
В миреСаудовская АравияИлон МаскSpaceX
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала