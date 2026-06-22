Акции SpaceX падают на девять процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Акции космической компании SpaceX падают в цене уже третью торговую сессию подряд, снизившись более чем на 30% по отношению к достигнутому ранее рекорду.
- В понедельник акции SpaceX упали на 9,08% до 168,2 доллара за ценную бумагу.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости/Прайм. Акции космической компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, в понедельник падают в цене на 9%, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.04 мск цена акций SpaceX опускалась на 9,08% - до 168,2 доллара за ценную бумагу. Максимально в ходе торгов понедельника бумаги компании дешевели на 10,7%.
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Акции SpaceX снижаются в цене уже третью торговую сессию подряд после активного роста, упали уже более чем на 30% по отношению к достигнутому в прошлый вторник рекорду в 225,64 доллара.
"SpaceX обладает значительным потенциалом прорывного роста, хотя, по нашему мнению, это уже отражено в текущей оценке, и соотношение риска и доходности представляется сбалансированным", - цитирует агентство Блумберг аналитиков KeyBanc Capital Markets.
В июне SpaceX провела первичное публичное размещение акций (IPO), в рамках которого привлекла почти 86 миллиардов долларов. IPO компании побило рекорд государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая в ходе первичного размещения в 2019 году привлекла 25,6 миллиарда долларов.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.