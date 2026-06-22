Акции SpaceX падают на девять процентов

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости/Прайм. Акции космической компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, в понедельник падают в цене на 9%, следует из данных торгов.

Акции SpaceX снижаются в цене уже третью торговую сессию подряд после активного роста, упали уже более чем на 30% по отношению к достигнутому в прошлый вторник рекорду в 225,64 доллара.