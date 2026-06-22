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Британский актер Дэвид Дейкер умер - РИА Новости, 22.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:13 22.06.2026
Британский актер Дэвид Дейкер умер

Умер звезда сериала "Доктор Кто" Дэвид Дейкер

© BBC Television Centre (1978-1990)Дэвид Дейкер в кадре сериала "О всех созданиях – больших и малых"
Дэвид Дейкер в кадре сериала О всех созданиях – больших и малых - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© BBC Television Centre (1978-1990)
Дэвид Дейкер в кадре сериала "О всех созданиях – больших и малых". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский актер Дэвид Дейкер, известный по участию в сериалах "Коронация" и "Доктор Кто", скончался в возрасте 90 лет.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Британский актер Дэвид Дейкер, известный по участие в популярных сериалах "Коронация" и "Доктор Кто", скончался в возрасте 90 лет, сообщает газета Daily Star.
Актер ушел из жизни 30 апреля, но его семья объявила об этом только в воскресенье. Причина смерти не сообщается.
Дейкер сыграл в двух сериях научно-фантастического сериала "Доктор Кто". В эпизоде "Воин времени" (1974) он исполнил роль средневекового бандита Иронгрона. Через пять лет в эпизоде "Кошмар Эдема" актер появился на экране как капитан Ригг, командующий межзвездным крейсером.
Актер также считается ветераном мыльной оперы "Улица Коронации", он снимался в этом сериале с 1968 по 1985 год, появившись в более чем 30 сериях.
Другой известной работой актера является участие в ситкоме "Дуракам везет".
 
Культура"Доктор Кто" (сериал)Великобритания
 
 
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