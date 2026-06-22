Британский актер Дэвид Дейкер умер

Дэвид Дейкер в кадре сериала "О всех созданиях – больших и малых". Архивное фото

Дэвид Дейкер в кадре сериала "О всех созданиях – больших и малых"

© BBC Television Centre (1978-1990) Дэвид Дейкер в кадре сериала "О всех созданиях – больших и малых"

Краткий пересказ от РИА ИИ Британский актер Дэвид Дейкер, известный по участию в сериалах "Коронация" и "Доктор Кто", скончался в возрасте 90 лет.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Британский актер Дэвид Дейкер, известный по участие в популярных сериалах "Коронация" и "Доктор Кто", скончался в возрасте 90 лет, сообщает газета Daily Star.

Актер ушел из жизни 30 апреля, но его семья объявила об этом только в воскресенье. Причина смерти не сообщается.

Дейкер сыграл в двух сериях научно-фантастического сериала "Доктор Кто". В эпизоде "Воин времени" (1974) он исполнил роль средневекового бандита Иронгрона. Через пять лет в эпизоде "Кошмар Эдема" актер появился на экране как капитан Ригг, командующий межзвездным крейсером.

Актер также считается ветераном мыльной оперы "Улица Коронации", он снимался в этом сериале с 1968 по 1985 год, появившись в более чем 30 сериях.