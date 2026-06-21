Друг Высоцкого, любимец Таганки: история жизни Валерия Золотухина

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Артист, которого по-настоящему можно назвать народным, по сути, сделал свой образ частью самого себя. Простой человек, друг, товарищ зрителю — он таким и был. О судьбе и творчестве Валерия Золотухина к 85-летию со дня его рождения — в материале РИА Новости.
Родился на Алтае в крестьянской семье и всегда гордился своим происхождением. Никогда не забывал родные места и при первой возможности старался их навестить. С детства мечтал стать актером, поступил в ГИТИС. После института попал в Театр имени Моссовета, а затем отправился на прослушивание к Юрию Любимову, который только пришел в Театр на Таганке и задумал кардинально его преобразить.
Сцена из спектакля по пьесе Л. Целиковской и Ю. Любимова "Товарищ, верь..." в постановке Театра драмы и комедии на Таганке. Слева направо: актеры Леонид Филатов, Валерий Золотухин, Иван Дыховичный
Любимову были нужны актеры-личности, актеры-соратники — люди, обладающие собственной творческой позицией. Валерий Золотухин приглянулся ему сразу: яркий, подвижный, владевший музыкальными инструментами, с хорошим голосом и невероятным обаянием. Режиссер взял молодого артиста в труппу, и начался долгий путь в театре, который станет для Золотухина буквально всем. В прямом смысле: домом, местом творческой реализации, большой семьей, где были друзья и единомышленники.
В свое время в одной из анкет Владимир Высоцкий на вопрос "Скажи мне, кто твой друг?" ответил: "Золотухин". Эта дружба стала для Валерия Сергеевича и счастьем, и серьезным вызовом. Они бок о бок работали в театре до последних дней жизни Высоцкого. Лишь однажды между ними пробежала черная кошка: Любимов, желая проучить далеко не всегда послушного Владимира Семеновича, поручил Золотухину репетировать роль Гамлета. Узнав об этом, Высоцкий смертельно обиделся. Однако друзья поговорили. Об этой непростой истории Золотухин позже честно рассказал в книге воспоминаний, без попыток представить себя в более выгодном свете. И был прощен.
Он вообще не выносил жалости по отношению к себе, был требовательным и бескомпромиссным. На сцене и в кино играл людей такого же склада — ярких, порой отчаянных, одержимых целью, идеей или собственным идеалом. От правдоруба Сережкина и Бумбараша до Моцарта в "Маленьких трагедиях" Михаила Швейцера. Однако главным делом своей жизни актер всегда считал театр.
Актер Валерий Золотухин в зале на прогоне спектакля в постановке Владимира Мирзоева "На всякого мудреца довольно простоты" в Театре на Таганке
Любимов доверял ему важные роли. Одна из таких работ — Федор Кузькин в спектакле "Живой". Человек из народа, плоть от плоти русской земли, своеобразный творческий автопортрет самого Золотухина. Такой же и дядя Авенир в "Шарашке" — слегка хитроватый, однако внутренне очень сильный человек, надломленный обстоятельствами. Юрия Любимова никогда не интересовали плоские персонажи, а Золотухин умел раскрывать глубину характера и тем самым усиливал режиссерский замысел.
Репетиция пьесы "Борис Годунов" в Театре на Таганке
В том же ряду — Самозванец в "Борисе Годунове". Этот спектакль сняли для телевидения. Рядом с суровым и прямолинейным Борисом в исполнении Николая Губенко Лжедмитрий выглядел человеком сложным, одержимым властью и собственной верой в то, что именно он — законный наследник Ивана Грозного. Актер никогда не играл зло в чистом виде. Ему было важно понять персонажа, найти внутреннюю мотивацию и человеческую правду. Его интересовал живой характер. Марионеткой в руках постановщика, пусть даже такого крупного мастера, как Любимов, он никогда не был.
Валерий Золотухин на церемонии закрытия кинофестиваля "В кругу семьи"
Вокальные данные Золотухина активно использовал Леонид Гайдай. Именно его голосом поет Жорж Милославский в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Так же произошло и с Остапом Бендером в "Двенадцати стульях". Мало кто знает, что для Бендера приготовили еще одну песню — "Полосатая жизнь" на основную музыкальную тему картины. Золотухин записал и ее. Однако художественный совет текст не утвердил, поэтому номер вырезали. К счастью, фонограмма сохранилась.
После ухода Юрия Любимова из театра Валерия Золотухина назначили директором и художественным руководителем Таганки. Многие встретили это решение настороженно. Однако предать любимый театр он не мог. Саму мысль о том, что после Юрия Петровича театр возглавит человек со стороны, Золотухин воспринимал болезненно и потому взялся за руководство. Два года он трудился практически без отдыха: театр выпускал новые спектакли, ездил на гастроли. Между тем сам актер уже тяжело болел.
Но продолжал работать. Снимался в кино. Одна из последних ролей, открывших артиста новому поколению зрителей, — старый вампир в "Ночном дозоре". Золотухин гастролировал с концертами и поэтическими программами. Постоянно возвращался на родной Алтай, ни на минуту не забывая о малой родине. Словом, жил и творил по совести. Никогда не отрицал, что его бурный темперамент мог кого-то задеть или обидеть. Однако со всеми оставался честным, а к себе относился особенно строго.
Церемония вручения премии "Своя колея" прошла в концертной студии "Останкино" в Москве
Книга на основе дневников, которые артист вел всю жизнь, называется "На плахе Таганки". Удивительно точный образ. Валерий Сергеевич принял на себя огромную ответственность за театр в очень сложный момент и прошел этот путь честно. Для многих зрителей он навсегда остался близким человеком, к которому хочется возвращаться вновь и вновь. И это возможно: достаточно включить фильм или запись спектакля с его участием.
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