Друг Высоцкого, любимец Таганки: история жизни Валерия Золотухина

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Артист, которого по-настоящему можно назвать народным, по сути, сделал свой образ частью самого себя. Простой человек, друг, товарищ зрителю — он таким и был. О судьбе и творчестве Валерия Золотухина к 85-летию со дня его рождения — в материале РИА Новости.

Родился на Алтае в крестьянской семье и всегда гордился своим происхождением. Никогда не забывал родные места и при первой возможности старался их навестить. С детства мечтал стать актером, поступил в ГИТИС. После института попал в Театр имени Моссовета, а затем отправился на прослушивание к Юрию Любимову, который только пришел в Театр на Таганке и задумал кардинально его преобразить.

Любимову были нужны актеры-личности, актеры-соратники — люди, обладающие собственной творческой позицией. Валерий Золотухин приглянулся ему сразу: яркий, подвижный, владевший музыкальными инструментами, с хорошим голосом и невероятным обаянием. Режиссер взял молодого артиста в труппу, и начался долгий путь в театре, который станет для Золотухина буквально всем. В прямом смысле: домом, местом творческой реализации, большой семьей, где были друзья и единомышленники.

В свое время в одной из анкет Владимир Высоцкий на вопрос "Скажи мне, кто твой друг?" ответил: "Золотухин". Эта дружба стала для Валерия Сергеевича и счастьем, и серьезным вызовом. Они бок о бок работали в театре до последних дней жизни Высоцкого. Лишь однажды между ними пробежала черная кошка: Любимов, желая проучить далеко не всегда послушного Владимира Семеновича, поручил Золотухину репетировать роль Гамлета. Узнав об этом, Высоцкий смертельно обиделся. Однако друзья поговорили. Об этой непростой истории Золотухин позже честно рассказал в книге воспоминаний, без попыток представить себя в более выгодном свете. И был прощен.

Он вообще не выносил жалости по отношению к себе, был требовательным и бескомпромиссным. На сцене и в кино играл людей такого же склада — ярких, порой отчаянных, одержимых целью, идеей или собственным идеалом. От правдоруба Сережкина и Бумбараша до Моцарта в "Маленьких трагедиях" Михаила Швейцера. Однако главным делом своей жизни актер всегда считал театр.

Любимов доверял ему важные роли. Одна из таких работ — Федор Кузькин в спектакле "Живой". Человек из народа, плоть от плоти русской земли, своеобразный творческий автопортрет самого Золотухина. Такой же и дядя Авенир в "Шарашке" — слегка хитроватый, однако внутренне очень сильный человек, надломленный обстоятельствами. Юрия Любимова никогда не интересовали плоские персонажи, а Золотухин умел раскрывать глубину характера и тем самым усиливал режиссерский замысел.

В том же ряду — Самозванец в "Борисе Годунове". Этот спектакль сняли для телевидения. Рядом с суровым и прямолинейным Борисом в исполнении Николая Губенко Лжедмитрий выглядел человеком сложным, одержимым властью и собственной верой в то, что именно он — законный наследник Ивана Грозного. Актер никогда не играл зло в чистом виде. Ему было важно понять персонажа, найти внутреннюю мотивацию и человеческую правду. Его интересовал живой характер. Марионеткой в руках постановщика, пусть даже такого крупного мастера, как Любимов, он никогда не был.

Вокальные данные Золотухина активно использовал Леонид Гайдай. Именно его голосом поет Жорж Милославский в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Так же произошло и с Остапом Бендером в "Двенадцати стульях". Мало кто знает, что для Бендера приготовили еще одну песню — "Полосатая жизнь" на основную музыкальную тему картины. Золотухин записал и ее. Однако художественный совет текст не утвердил, поэтому номер вырезали. К счастью, фонограмма сохранилась.

После ухода Юрия Любимова из театра Валерия Золотухина назначили директором и художественным руководителем Таганки. Многие встретили это решение настороженно. Однако предать любимый театр он не мог. Саму мысль о том, что после Юрия Петровича театр возглавит человек со стороны, Золотухин воспринимал болезненно и потому взялся за руководство. Два года он трудился практически без отдыха: театр выпускал новые спектакли, ездил на гастроли. Между тем сам актер уже тяжело болел.

© Первый канал (2004) Валерий Золотухин в фильме "Ночной дозор" © Первый канал (2004) Валерий Золотухин в фильме "Ночной дозор"

Но продолжал работать. Снимался в кино. Одна из последних ролей, открывших артиста новому поколению зрителей, — старый вампир в "Ночном дозоре". Золотухин гастролировал с концертами и поэтическими программами. Постоянно возвращался на родной Алтай, ни на минуту не забывая о малой родине. Словом, жил и творил по совести. Никогда не отрицал, что его бурный темперамент мог кого-то задеть или обидеть. Однако со всеми оставался честным, а к себе относился особенно строго.