В Курской области мирная жительница пострадала из-за атаки БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Курской области в городе Рыльске мирная жительница пострадала в результате атаки вражеского БПЛА.
- У 31-летней женщины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и акубаротравма, ей оказали первую помощь.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мирная жительница Рыльска в Курской области ранена в результате атаки вражеского БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Губернатор уточнил, что у нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и акубаротравма. Пострадавшей была оказана первая помощь, от госпитализации она отказалась.
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