В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке украинского БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Горловке в ДНР пострадали два мирных жителя.
- Пострадавшие получили ранения в результате атаки украинского БПЛА в Никитовском районе Горловки.
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Два жителя Горловки в ДНР пострадали в результате атаки украинского БПЛА, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки ранены двое мирных граждан", - написал он в своем Telegram-канале.
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22 июня 2022, 17:18