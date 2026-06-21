Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жертвами УПА* были преимущественно поляки, которые с 1 ноября 1939 года считались советскими гражданами.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Жертвами УПА* (запрещенная в РФ экстремистская организация) были преимущественно поляки, но с 1 ноября 1939 года они считались советскими гражданами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что лишил главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла за героизацию деятелей УПА*.
"Да, жертвами украинских националистов из УПА* в ходе Волынской резни 1943-1944 гг. были преимущественно поляки. Но с 1 ноября 1939 года они были советскими гражданами. После разгрома Польши в результате агрессии нацистской Германии в сентябре 1939 г. Западная Украина вошла в состав Союза ССР", - написала она в своем Telegram-канале.
Боевое крыло ОУН* - "Украинская повстанческая армия*" (УПА*) - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* остается одним из самых сложных в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. Согласно позиции польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенная в России экстремистская организация