Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жертвами УПА* были преимущественно поляки, которые с 1 ноября 1939 года считались советскими гражданами.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Жертвами УПА* (запрещенная в РФ экстремистская организация) были преимущественно поляки, но с 1 ноября 1939 года они считались советскими гражданами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Да, жертвами украинских националистов из УПА* в ходе Волынской резни 1943-1944 гг. были преимущественно поляки. Но с 1 ноября 1939 года они были советскими гражданами. После разгрома Польши в результате агрессии нацистской Германии в сентябре 1939 г. Западная Украина вошла в состав Союза ССР", - написала она в своем Telegram-канале

Боевое крыло ОУН* - "Украинская повстанческая армия*" (УПА*) - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.

Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* остается одним из самых сложных в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. Согласно позиции польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.