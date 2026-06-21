"Похищаете отцов". На Зеленского набросились после его нового заявления

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети X резко раскритиковали Владимира Зеленского за его поздравление украинских мужчин с Днем отца на фоне насильственной мобилизации на Украине.

"Насильственная мобилизация отцов и заталкивание их в автобусы приводит к тому, что юноша дерется с офицерами ТЦК из-за того, что они забирают его папу на войну. Бусификацию нужно прекратить", — написал @NewsContext360.

"Вы, жулик, отцов вырываете из семей и отправляете их на бессмысленную гибель", — пожаловался @gingerbadger87.

""Суть отцовства заключается в защите", говорит он, похищая отцов с улиц и отправляя их на фронт, где у них реальный шанс не вернуться никогда домой. Дети, которых он "защищает", становятся сиротами", — указал @ManeneTeeor