Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского за поздравление украинских мужчин с Днем отца на фоне насильственной мобилизации.
- Они отметили лицемерие в заявлении Зеленского.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети X резко раскритиковали Владимира Зеленского за его поздравление украинских мужчин с Днем отца на фоне насильственной мобилизации на Украине.
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"Насильственная мобилизация отцов и заталкивание их в автобусы приводит к тому, что юноша дерется с офицерами ТЦК из-за того, что они забирают его папу на войну. Бусификацию нужно прекратить", — написал @NewsContext360.
"Вы, жулик, отцов вырываете из семей и отправляете их на бессмысленную гибель", — пожаловался @gingerbadger87.
""Суть отцовства заключается в защите", говорит он, похищая отцов с улиц и отправляя их на фронт, где у них реальный шанс не вернуться никогда домой. Дети, которых он "защищает", становятся сиротами", — указал @ManeneTeeor
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"Что насчет тех детей, чьих пап вы забрали в свою армию? Что им вы скажете, Зеленский?" — подчеркнул @IgwebuikeReal.
Киевский режим испытывает нехватку личного состава в ВСУ, а насильственные задержания украинцев для отправки на фронт постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации. При этом мужчины призывного возраста всеми способами уклоняются от отправки на передовую: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.