На западе Украины на фоне тревоги прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Хмельницкий на западе Украины прогремели взрывы.
- По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Взрывы прогремели в областном городе Хмельницкий на западе Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне тревоги во всех областях страны.
"В Хмельницком были слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.