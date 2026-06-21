Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- Воздушная тревога звучала в части Одесской области.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в воскресенье в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Одессе раздался взрыв", - говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Одесской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18