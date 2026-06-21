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В Сумах прогремел четвертый за ночь взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Сумы прозвучал взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в части Сумской области.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Сумы, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в области.

"В Сумах слышали взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".

Ранее телеканал уже сообщал о нескольких взрывах в городе.