В Сумах прогремел четвертый за ночь взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сумы прозвучал взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное».
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в части Сумской области.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Сумы, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в области.
"В Сумах слышали взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Ранее телеканал уже сообщал о нескольких взрывах в городе.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в части Сумской области.