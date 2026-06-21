В Сумах прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Сумы прозвучал взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное».

Сирены воздушной тревоги звучат по всей Украине, согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Сумы, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги на всей территории Украины.

Ранее телеканал уже сообщал о взрыве в Сумах незадолго до полуночи.

"В Сумах снова слышали взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".

Менее чем через полчаса телеканал сообщил о еще одном взрыве.