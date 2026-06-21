В Сумах прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сумы прозвучал взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное».
- Сирены воздушной тревоги звучат по всей Украине, согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Сумы, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги на всей территории Украины.
Ранее телеканал уже сообщал о взрыве в Сумах незадолго до полуночи.
"В Сумах снова слышали взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Менее чем через полчаса телеканал сообщил о еще одном взрыве.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат по всей стране.
В Кировограде прогремел взрыв
Вчера, 22:16