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В Приднестровье прошла выставка артефактов времен Великой отечественной - РИА Новости, 21.06.2026
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17:02 21.06.2026
В Приднестровье прошла выставка артефактов времен Великой отечественной

В Дубоссарах прошла выставка артефактов времен ВОВ

© РИА НовостиВыставка артефактов времен Великой Отечественной войны в Дубоссарах, Приднестровье
Выставка артефактов времен Великой Отечественной войны в Дубоссарах, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости
Выставка артефактов времен Великой Отечественной войны в Дубоссарах, Приднестровье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дубоссарах в Приднестровье состоялась выставка артефактов времен Великой Отечественной войны.
  • Экспозицию организовали поисковый отряд "Память и слава" и молодежное движение "Звезда".
  • На выставке были представлены уникальные предметы: пистолет-пулемет Шпагина, образцы оружия, гранаты, мины, фронтовые фотографии, газеты, альбом мамы Зои Космодемьянской.
ТИРАСПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Выставка артефактов времен Великой Отечественной войны состоялась в Приднестровье в городе Дубоссары, сообщила в воскресенье РИА Новости руководитель молодежного движения "Звезда" Нина Швец.
"Поисковый отряд "Память и слава" и молодежное движение "Звезда" организовали выставку исторических артефактов времен Великой Отечественной войны в Дубоссарском оздоровительном лагере. Экспозицию посетили 320 детей в возрасте от 6 до 15 лет", - сказала Швец.
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Она также добавила, что ребята на выставке смогли воочию изучить уникальные предметы, ставшие частью истории: легендарный пистолет-пулемет Шпагина, образцы оружия, гранаты, мины, фронтовые фотографии, газеты, а также альбом мамы Зои Космодемьянской.
"Участники поискового отряда поделились с юными посетителями интересными историческими фактами о каждом экспонате. Дети активно задавали вопросы и делали фотографии на память. Такие выставки принципиально важны, так как они превращают сухие исторические факты в осязаемую реальность", - отметила Швец.
По ее словам, возможность лично увидеть свидетельства войны наглядно демонстрирует подрастающему поколению цену Победы, сохраняет историческую память и воспитывает искреннее уважение к подвигу предков, связывая поколения не на словах, а на деле.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
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МолдавияГерманияКишиневЗоя КосмодемьянскаяМайя Санду
 
 
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