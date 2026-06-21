В Приднестровье прошла выставка артефактов времен Великой отечественной

Краткий пересказ от РИА ИИ В Дубоссарах в Приднестровье состоялась выставка артефактов времен Великой Отечественной войны.

Экспозицию организовали поисковый отряд "Память и слава" и молодежное движение "Звезда".

На выставке были представлены уникальные предметы: пистолет-пулемет Шпагина, образцы оружия, гранаты, мины, фронтовые фотографии, газеты, альбом мамы Зои Космодемьянской.

ТИРАСПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Выставка артефактов времен Великой Отечественной войны состоялась в Приднестровье в городе Дубоссары, сообщила в воскресенье РИА Новости руководитель молодежного движения "Звезда" Нина Швец.

"Поисковый отряд "Память и слава" и молодежное движение "Звезда" организовали выставку исторических артефактов времен Великой Отечественной войны в Дубоссарском оздоровительном лагере. Экспозицию посетили 320 детей в возрасте от 6 до 15 лет", - сказала Швец.

Она также добавила, что ребята на выставке смогли воочию изучить уникальные предметы, ставшие частью истории: легендарный пистолет-пулемет Шпагина, образцы оружия, гранаты, мины, фронтовые фотографии, газеты, а также альбом мамы Зои Космодемьянской

"Участники поискового отряда поделились с юными посетителями интересными историческими фактами о каждом экспонате. Дети активно задавали вопросы и делали фотографии на память. Такие выставки принципиально важны, так как они превращают сухие исторические факты в осязаемую реальность", - отметила Швец.

По ее словам, возможность лично увидеть свидетельства войны наглядно демонстрирует подрастающему поколению цену Победы, сохраняет историческую память и воспитывает искреннее уважение к подвигу предков, связывая поколения не на словах, а на деле.