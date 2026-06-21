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В Госдуме назвали удары ВСУ по Крыму подлым шантажом - РИА Новости, 21.06.2026
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В Госдуме назвали удары ВСУ по Крыму подлым шантажом

Шеремет назвал удары ВСУ по гражданской инфраструктуре Крыма подлым шантажом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В воскресенье ВСУ атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив с помощью БПЛА.
  • Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал удары ВСУ по гражданской инфраструктуре Крыма подлым шантажом.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал подлым шантажом удары ВСУ по гражданской инфраструктуре Крыма.
В воскресенье ВСУ с помощью БПЛА атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. СК возбуждено уголовное дело о теракте.
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"Противник из-за провалов на линии фронта перешел к подлому шантажу путем террористических ударов по гражданской инфраструктуре Крыма, пытаясь дестабилизировать ситуация на полуострове и посеять панику", - сказал Шеремет.
По его словам, подлыми античеловеческими ударами по мирной инфраструктуре и гражданскому населению киевский режим стремится спровоцировать Россию на новый виток эскалации военного конфликта.
"Как показало время, предатель и лицемер (Владимир) Зеленский ни о каком мире и не помышлял. Все его слова были игрой на публику. Именно он главный враг украинского народа и препятствие для его мирного будущего", - сказал депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымКерченский проливРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФМихаил Шеремет
 
 
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