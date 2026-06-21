Краткий пересказ от РИА ИИ
- В воскресенье ВСУ атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив с помощью БПЛА.
- Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал удары ВСУ по гражданской инфраструктуре Крыма подлым шантажом.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал подлым шантажом удары ВСУ по гражданской инфраструктуре Крыма.
В воскресенье ВСУ с помощью БПЛА атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. СК возбуждено уголовное дело о теракте.
По его словам, подлыми античеловеческими ударами по мирной инфраструктуре и гражданскому населению киевский режим стремится спровоцировать Россию на новый виток эскалации военного конфликта.
"Как показало время, предатель и лицемер (Владимир) Зеленский ни о каком мире и не помышлял. Все его слова были игрой на публику. Именно он главный враг украинского народа и препятствие для его мирного будущего", - сказал депутат.