ВС России очистили от ВСУ 53 здания в Красном Лимане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России за сутки взяли под контроль 12 опорных пунктов и зачистили от ВСУ 53 здания в Красном Лимане.
- Противник потерял три десятка боевиков, бронеавтомобиль HMMWV, пикап и четыре наземных роботизированных комплекса.
- До 30 военных ВСУ, бежавших из города, ликвидировали в Щурово.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. ВС России за сутки взяли под контроль 12 опорных пунктов и зачистили от ВСУ 53 здания в Красном Лимане, сообщили в Минобороны.
«
"В городе уничтожены более 30 боевиков, бронеавтомобиль HMMWV производства США с личным составом, пикап и четыре наземных роботизированных комплекса", — говорится в сводке.
Война за города. Что началось в зоне СВО
20 июня, 08:00
До 30 военных 63-й механизированной бригады, бежавших из населенного пункта, ликвидировали в Щурово. Они укрывались в здании бывшего пансионата.
Красный Лиман расположен в северной части ДНР. Это крупный логистический центр ВСУ. Его освобождение позволит армии развить наступление на Славянск и Краматорск. В пятницу в Минобороны сообщили, что бойцы "Запада" взяли последние силы противника в городе в огневой мешок.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18