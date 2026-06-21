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ВС России очистили от ВСУ 53 здания в Красном Лимане - РИА Новости, 21.06.2026
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12:45 21.06.2026 (обновлено: 14:11 21.06.2026)
ВС России очистили от ВСУ 53 здания в Красном Лимане

Российские военные за сутки очистили от ВСУ 53 здания в Красном Лимане

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России на Краснолиманском направлении
Военнослужащий ВС России на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий ВС России на Краснолиманском направлении
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России за сутки взяли под контроль 12 опорных пунктов и зачистили от ВСУ 53 здания в Красном Лимане.
  • Противник потерял три десятка боевиков, бронеавтомобиль HMMWV, пикап и четыре наземных роботизированных комплекса.
  • До 30 военных ВСУ, бежавших из города, ликвидировали в Щурово.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. ВС России за сутки взяли под контроль 12 опорных пунктов и зачистили от ВСУ 53 здания в Красном Лимане, сообщили в Минобороны.
«

"В городе уничтожены более 30 боевиков, бронеавтомобиль HMMWV производства США с личным составом, пикап и четыре наземных роботизированных комплекса", — говорится в сводке.

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До 30 военных 63-й механизированной бригады, бежавших из населенного пункта, ликвидировали в Щурово. Они укрывались в здании бывшего пансионата.
Красный Лиман расположен в северной части ДНР. Это крупный логистический центр ВСУ. Его освобождение позволит армии развить наступление на Славянск и Краматорск. В пятницу в Минобороны сообщили, что бойцы "Запада" взяли последние силы противника в городе в огневой мешок.
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