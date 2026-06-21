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В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали шесть человек - РИА Новости, 21.06.2026
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09:09 21.06.2026
В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали шесть человек

ВСУ за сутки 80 раз атаковали Белгородскую область, пострадали шесть человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали Белгородскую область 80 раз за минувшие сутки.
  • В результате атак пострадали шесть человек, они получили ранения в нескольких округах области.
  • Было сбито 127 беспилотников, ВСУ также восемь раз обстреливали регион с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, четыре раза сбрасывались взрывные устройства с БПЛА.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали Белгородскую область 80 раз за минувшие сутки, в результате пострадали шесть человек, сбиты 127 БПЛА, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 80 раз атаковали территорию Белгородской области... Получили ранения шесть мирных жителей в Волоконовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах. Три человека продолжают стационарное лечение в больницах. Наши медики делают все возможное, чтобы они как можно скорее поправились и вернулись домой", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что под удары попали Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа. Сбиты 127 беспилотников.
По данным Шуваева, ВСУ восемь раз обстреливали регион с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также четыре раза сбрасывались взрывные устройства с БПЛА.
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