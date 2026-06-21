В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали шесть человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали Белгородскую область 80 раз за минувшие сутки.
- В результате атак пострадали шесть человек, они получили ранения в нескольких округах области.
- Было сбито 127 беспилотников, ВСУ также восемь раз обстреливали регион с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, четыре раза сбрасывались взрывные устройства с БПЛА.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали Белгородскую область 80 раз за минувшие сутки, в результате пострадали шесть человек, сбиты 127 БПЛА, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 80 раз атаковали территорию Белгородской области... Получили ранения шесть мирных жителей в Волоконовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах. Три человека продолжают стационарное лечение в больницах. Наши медики делают все возможное, чтобы они как можно скорее поправились и вернулись домой", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что под удары попали Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа. Сбиты 127 беспилотников.
По данным Шуваева, ВСУ восемь раз обстреливали регион с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также четыре раза сбрасывались взрывные устройства с БПЛА.