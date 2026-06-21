В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали шесть человек

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали Белгородскую область 80 раз за минувшие сутки, в результате пострадали шесть человек, сбиты 127 БПЛА, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

По данным Шуваева, ВСУ восемь раз обстреливали регион с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также четыре раза сбрасывались взрывные устройства с БПЛА.