Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы группировки "Север" с тяжелыми боями продвигаются в Сумской области при поддержке ВКС и расчетов дронов.
- Из-за успехов ВС России ВСУ перебросили подразделения 29-й отдельной тяжелой механизированной бригады.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. ВСУ из-за успехов российских бойцов перебросили в Сумскую область военных тяжелой механизированной бригады, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По информации источника, группировка "Север" с тяжелыми боями продвигается в регионе при поддержке ВКС и расчетов дронов. Они наносят удары по боевикам и их технике.
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"Для недопущения дальнейшего продвижения <...> украинское командование перебросило <...> подразделения 29-й отдельной тяжелой механизированной бригады", — сказал собеседник агентства.
Их сформировали осенью прошлого года на базе 29-го отдельного танкового батальона, добавил он.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, российская армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью. По информации Минобороны, за минувшие сутки противник потерял в зоне ответственности "Севера" свыше 220 военнослужащих, 24 автомобиля и два артиллерийских орудия.