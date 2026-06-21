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Командование ВСУ перебросило в Сумскую область тяжелую мехбригаду - РИА Новости, 21.06.2026
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06:31 21.06.2026 (обновлено: 09:55 21.06.2026)
Командование ВСУ перебросило в Сумскую область тяжелую мехбригаду

РИА Новости: в Сумскую область перебросили части 29-й тяжелой мехбригады ВСУ

© Фото : 29ОВМБрВоеннослужащие 29-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ
Военнослужащие 29-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : 29ОВМБр
Военнослужащие 29-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы группировки "Север" с тяжелыми боями продвигаются в Сумской области при поддержке ВКС и расчетов дронов.
  • Из-за успехов ВС России ВСУ перебросили подразделения 29-й отдельной тяжелой механизированной бригады.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. ВСУ из-за успехов российских бойцов перебросили в Сумскую область военных тяжелой механизированной бригады, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По информации источника, группировка "Север" с тяжелыми боями продвигается в регионе при поддержке ВКС и расчетов дронов. Они наносят удары по боевикам и их технике.
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"Для недопущения дальнейшего продвижения <...> украинское командование перебросило <...> подразделения 29-й отдельной тяжелой механизированной бригады", — сказал собеседник агентства.

Их сформировали осенью прошлого года на базе 29-го отдельного танкового батальона, добавил он.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, российская армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью. По информации Минобороны, за минувшие сутки противник потерял в зоне ответственности "Севера" свыше 220 военнослужащих, 24 автомобиля и два артиллерийских орудия.
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