Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции.
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской области и ДНР.
- Потери противника составили свыше 210 военнослужащих и военная техника, включая танк и американскую гаубицу М114.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что украинские формирования были поражены в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка и Новый Мир в Харьковской области, Рубцы и Волчий Яр в Донецкой Народной Республике.