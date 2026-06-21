ВСУ за сутки потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.