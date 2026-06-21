Врачи Росгвардии оказывают экстренную помощь мирному населению в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Врачи Росгвардии оказывают профильную помощь мирному населению в зоне СВО, выезжая в стационарные амбулатории и труднодоступные районы, а также помогают маломобильным пациентам на дому.

Военные медики Росгвардии в условиях боевой готовности оказывают раненым неотложную помощь и проводят эвакуацию, сопровождая пострадавших до лечебных учреждений.

В зоне боевых действий развернуты мобильные медицинские комплексы, где специалисты проводят хирургические операции и стоматологические процедуры.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Врачи Росгвардии проводят прием в стационарах и выезжают в труднодоступные районы для оказания экстренной помощи мирному населению в зоне СВО, а маломобильным пациентам и проживающим вдали от медпунктов помогают на дому, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

России 21 июня отмечается День медицинского работника.

В ведомстве отметили, что профессиональный праздник на передовой в зоне проведения специальной военной операции встречают военные врачи, фельдшеры и санитарные инструкторы Росгвардии - с первого дня СВО они выполняют воинский и врачебный долг, ежедневно спасая жизни сослуживцев и мирных граждан.

"​​​​​​​Важным направлением работы является оказание профильной помощи мирному населению. По договоренности с местными администрациями медики войск национальной гвардии проводят прием граждан в стационарных амбулаториях, выезжают в труднодоступные районы для оказания экстренной помощи. Маломобильным пациентам, а также проживающим вдали от медпунктов, ведомственные специалисты оказывают помощь на дому", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что ​​​​​в условиях постоянной боевой готовности, нередко под плотными артиллерийскими обстрелами и ударами беспилотников, военные медики оказывают неотложную помощь раненым непосредственно в районах боевого соприкосновения.

​​​​​​​"Эвакуация раненых – одна из ключевых задач. В условиях ракетной и беспилотной опасности врачи проводят экстренные хирургические вмешательства. Фельдшеры и санинструкторы сопровождают пострадавших на всех этапах транспортировки, организуя их вывоз из-под огня в лечебные учреждения", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в зоне боевых действий развернуты мобильные медицинские комплексы, где специалисты проводят не только хирургические операции, но и стоматологические процедуры при острой зубной боли у личного состава.