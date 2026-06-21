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Врачи Росгвардии оказывают экстренную помощь мирному населению в зоне СВО - РИА Новости, 21.06.2026
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00:10 21.06.2026
Врачи Росгвардии оказывают экстренную помощь мирному населению в зоне СВО

РИА Новости: врачи Росгвардии оказывают экстренную помощь жителям в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач передвижной поликлиники в Мариуполе
Врач передвижной поликлиники в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач передвижной поликлиники в Мариуполе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи Росгвардии оказывают профильную помощь мирному населению в зоне СВО, выезжая в стационарные амбулатории и труднодоступные районы, а также помогают маломобильным пациентам на дому.
  • Военные медики Росгвардии в условиях боевой готовности оказывают раненым неотложную помощь и проводят эвакуацию, сопровождая пострадавших до лечебных учреждений.
  • В зоне боевых действий развернуты мобильные медицинские комплексы, где специалисты проводят хирургические операции и стоматологические процедуры.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Врачи Росгвардии проводят прием в стационарах и выезжают в труднодоступные районы для оказания экстренной помощи мирному населению в зоне СВО, а маломобильным пациентам и проживающим вдали от медпунктов помогают на дому, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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В ведомстве отметили, что профессиональный праздник на передовой в зоне проведения специальной военной операции встречают военные врачи, фельдшеры и санитарные инструкторы Росгвардии - с первого дня СВО они выполняют воинский и врачебный долг, ежедневно спасая жизни сослуживцев и мирных граждан.
"​​​​​​​Важным направлением работы является оказание профильной помощи мирному населению. По договоренности с местными администрациями медики войск национальной гвардии проводят прием граждан в стационарных амбулаториях, выезжают в труднодоступные районы для оказания экстренной помощи. Маломобильным пациентам, а также проживающим вдали от медпунктов, ведомственные специалисты оказывают помощь на дому", - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе подчеркнули, что ​​​​​в условиях постоянной боевой готовности, нередко под плотными артиллерийскими обстрелами и ударами беспилотников, военные медики оказывают неотложную помощь раненым непосредственно в районах боевого соприкосновения.
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​​​​​​​"Эвакуация раненых – одна из ключевых задач. В условиях ракетной и беспилотной опасности врачи проводят экстренные хирургические вмешательства. Фельдшеры и санинструкторы сопровождают пострадавших на всех этапах транспортировки, организуя их вывоз из-под огня в лечебные учреждения", - отметили в ведомстве.
Кроме того, в зоне боевых действий развернуты мобильные медицинские комплексы, где специалисты проводят не только хирургические операции, но и стоматологические процедуры при острой зубной боли у личного состава.
В Росгвардии добавили, что за проявленный героизм и мужество при исполнении служебного долга сотни медицинских специалистов удостоены государственных наград. "Их самоотверженный труд во многом является определяющим в достижении новых рубежей отечественной военной медицины", - заключили в ведомстве.
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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