Дерматолог рассказала, какая еда помогает избежать солнечных ожогов

Краткий пересказ от РИА ИИ Для защиты кожи от солнца и получения ровного загара рекомендуется включить в рацион продукты, богатые бета-каротином, лютеином и тиамином, такие как зелень, тыква, морковь, шпинат, абрикосы, миндаль, авокадо.

Бета-каротин уменьшает чувствительность кожи к ультрафиолету и способствует выработке меланина, однако его избыток может привести к каротинодермии — пожелтению кожи.

Избежать солнечных ожогов также помогает ограничение пребывания на солнце в период с 11 до 16 часов и соблюдение дозированности в продолжительности нахождения под прямыми солнечными лучами.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Избежать появления солнечных ожогов помогут продукты с бета-каротином, лютеином или тиамином, например зелень, тыква, морковь, шпинат, абрикосы, миндаль, авокадо - они помогут коже загорать, а не сгорать, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии СамГМУ Антонина Арсеньева.

"Красивый загар можно получить, только если относиться к вопросу с вниманием к безопасности. Для того, чтобы кожа была более устойчивой к ультрафиолету и загорала, а не сгорала, стоит добавить в рацион зелень, тыкву, морковь, шпинат и абрикосы", - сообщила Арсеньева.

Она объяснила, что бета-каротин уменьшает чувствительность кожи к ультрафиолету. Он содержится в зелени, а также в овощах и фруктах, окрашенных в желтый, оранжевый, красный и зеленый цвета. Это тыква, кабачки, томаты, морковь, шпинат, капуста, абрикос, персики и многое другое.

"Бета-каротин участвует в антиоксидантной защите кожи. Он поглощает свободные радикалы, которые повреждают клетки кожи при воздействии солнечных лучей, способствует выработке меланина. Клетки кожи производят этот пигмент под влиянием бета-каротина, что усиливает загар", - объяснила врач.

Арсеньева добавила, что для защиты кожи от солнца рекомендуется начинать прием бета-каротина за несколько недель до начала загара. А в присутствии других антиоксидантов, например, витаминов С и Е, защитный эффект усилится. Однако необходимо помнить, что избыток этого вещества может привести к каротинодермии - пожелтению кожи.

Еще одно полезное вещество для безопасного загара, которе можно найти в пище - это лютеин. Он содержится в овощах и фруктах желтого и зеленого цветов. Также полезен тиамин - из сои, фасоли и шпината, и витамин Е - им богаты миндаль, фундук и авокадо.

Кроме того, избежать солнечных ожогов можно, ограничив пребывание на солнце в период с 11 до 16 часов, когда лучи очень активны. Самое безопасное время для загара - утром (до 11 часов) и вечером (после 16 часов).