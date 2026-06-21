Воробьев поздравил с профессиональным праздником подмосковных медиков

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником сотрудников сферы здравоохранения, также он вручил им награды, сообщает пресс-служба правительства региона.
В системе здравоохранения Московской области трудятся почти 107 тысяч человек. Торжественное мероприятие в честь Дня медицинского работника прошло в региональном Доме правительства. Губернатор поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер, сотрудников скорой помощи за заботу о пациентах.
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"Запрос на качественное здравоохранение всегда очень заметный. Наша дружная команда регулярно подробно обсуждает все чувствительные моменты, которые волнуют жителей. Это касается записи к врачу, льготных лекарств, узких специалистов, работы скорой/неотложной помощи, родовспоможения, сложных реабилитационных мероприятий. Понимаем, что трансформация и поликлинического звена, и стационаров сегодня очень важна. Мы завершили замену аналогового оборудования на цифровое", - отметил Воробьев.
Он добавил, что День медицинского работника – очень важный для страны и Подмосковья праздник.
"Рад видеть тех, кто руководит нашими медучреждениями, работает в первичном звене в разных округах - главврачи, специалисты, академики. Здесь собрались те, кто в сложный момент участвовал в спасении людей в Курской, Белгородской областях, Краснодаре, Ростове. Благодарю вас, дорогие врачи, фельдшеры, водители скорой помощи за эту важную, связанную с риском работу. Поздравляю с праздником! Пусть всегда ваши старания, стремления и цели ведут к результату. Не переставайте совершенствоваться, учиться, узнавать что-то новое. Это важно в любой профессии, но в вашей – особенно", - сказал губернатор.
Медалью Луки Крымского награжден врач-хирург хирургического отделения Дубненской больницы Вадим Афроськин. Почти 10 лет он выполняет сложнейшие, в том числе малоинвазивные операции. А в 2024 году работал в Курске, спасал бойцов. За все время им проведено более 800 хирургических вмешательств.
Всего в госпиталях Курска, Ростова-на-Дону, Краснодара и новых территорий работали более 200 подмосковных медиков. Каждый месяц в командировки в ДНР выезжают около 40 специалистов скорой медицинской помощи.
Почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоено главврачу Московского областного клинического наркологического диспансера Виталию Холдину и заместителю главврача по амбулаторно-поликлинической помощи Воскресенской больницы Наталье Муравьевой, которая начинала работу простым терапевтом. При ее участии в медучреждении открыты отделение неотложной помощи, межрайонный эндокринологический центр и центр амбулаторной онкологической помощи.
Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Московской области" присвоено: заведующей поликлиникой №5, врачу-терапевту Воскресенской больницы Оксане Панкратовой; главному внештатному специалисту стоматологу Минздрава Московской области Михаилу Сойхеру; заместителю главврача по поликлинической работе Московского областного перинатального центра Галине Шмелевой и другим.
Благодарность губернатора Московской области получил заведующий региональным сосудистым центром – врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Воскресенской областной больницы Гурген Айвазян. Он помогает пациентам с инфарктами, инсультами и тяжелыми сосудистыми заболеваниями.
Для привлечения кадров в области действуют различные меры поддержки медработников. Среди наиболее популярных – компенсация аренды жилья, программы "Социальная ипотека", "Приведи друга" и другие.
"Особые темы – это детство и наши ребята, которые вернулись с передовой. Неслучайно, чем дальше, тем больше развиваем реабилитацию, привлекаем специалистов, чтобы, в том числе, поставить на ноги наших героев спецоперации. Это тяжелая работа не только с точки зрения медицины. Она во многом завязана на эмпатии, психологическом сопровождении. Только в совокупности это дает результат", - добавил губернатор.