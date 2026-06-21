Воробьев поздравил с профессиональным праздником подмосковных медиков

"Запрос на качественное здравоохранение всегда очень заметный. Наша дружная команда регулярно подробно обсуждает все чувствительные моменты, которые волнуют жителей. Это касается записи к врачу, льготных лекарств, узких специалистов, работы скорой/неотложной помощи, родовспоможения, сложных реабилитационных мероприятий. Понимаем, что трансформация и поликлинического звена, и стационаров сегодня очень важна. Мы завершили замену аналогового оборудования на цифровое", - отметил Воробьев.

Он добавил, что День медицинского работника – очень важный для страны и Подмосковья праздник.

"Особые темы – это детство и наши ребята, которые вернулись с передовой. Неслучайно, чем дальше, тем больше развиваем реабилитацию, привлекаем специалистов, чтобы, в том числе, поставить на ноги наших героев спецоперации. Это тяжелая работа не только с точки зрения медицины. Она во многом завязана на эмпатии, психологическом сопровождении. Только в совокупности это дает результат", - добавил губернатор.