Володин прибыл в Брест с рабочим визитом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в белорусский город Брест.
- Он примет участие в работе Международного форума Союзного государства "Великое наследие — общее будущее".
- Также пройдет 70-я сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, в повестке — заявление о геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
БРЕСТ, 21 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в белорусский город Брест, сообщается на сайте ГД.
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"Председатель Государственной Думы, председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у трапа самолета его встретили председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко, а также посол РФ в республике Борис Грызлов.
Также в воскресенье под председательством Володина пройдет 70-я сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. В повестке обсуждения — заявление ПС СБР "О геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 годов".