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Володин прибыл в Брест с рабочим визитом - РИА Новости, 21.06.2026
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
16:27 21.06.2026 (обновлено: 16:36 21.06.2026)
Володин прибыл в Брест с рабочим визитом

Глава Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в белорусский город Брест.
  • Он примет участие в работе Международного форума Союзного государства "Великое наследие — общее будущее".
  • Также пройдет 70-я сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, в повестке — заявление о геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
БРЕСТ, 21 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в белорусский город Брест, сообщается на сайте ГД.
«
"Председатель Государственной Думы, председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у трапа самолета его встретили председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко, а также посол РФ в республике Борис Грызлов.
Бресте председатель ГД примет участие в работе Международного форума Союзного государства "Великое наследие – общее будущее", пленарное заседание которого состоится 22 июня", - подчеркивается в публикации.
Также в воскресенье под председательством Володина пройдет 70-я сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. В повестке обсуждения — заявление ПС СБР "О геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 годов".
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