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Житель Краснодара рассказал, как задержал напавшего на посетителей в ТЦ - РИА Новости, 21.06.2026
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16:48 21.06.2026 (обновлено: 17:44 21.06.2026)
Житель Краснодара рассказал, как задержал напавшего на посетителей в ТЦ

Житель Краснодара рассказал, что приказал напавшему на людей в ТЦ лечь на пол

© РИА НовостиОбстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей
Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости
Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Краснодара, обезвредивший напавшего с ножом на посетителей, рассказал, как ему удалось это сделать.
  • Он заставил его бросить нож и лечь на пол.
  • После этого он оказал помощь раненому охраннику.
КРАСНОДАР, 21 июн — РИА Новости. Житель Краснодара Александр Воевода рассказал РИА Новости, как обезоружил преступника, напавшего на посетителей торгового центра.
"Я начал ему командным голосом орать "Ложись!" и медленными приставными шагами приближаться к нему, при этом указывая рукой на пол и неоднократно повторяя команду. Он, как в ступоре, послушал меня, бросил нож, лег", — сказал он.
Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Сотрудник ТЦ в Краснодаре спрятал посетителей и закрыл ставни
20 июня, 19:14
В декабре Воевода вернулся с СВО для прохождения лечения. В субботу днем он пришел с семьей в ТЦ, чтобы отметить день рождения сына. По его словам, увидев напавшего с ножом, он сразу начал действовать: решение принял без всяких сомнений, беспокоило только благополучие людей.
«

"На улицу его вывели, к нам подошел раненый охранник, которого он на эскалаторе пырнул ножом. Я увидел, что у него бежит кровь, что он перемотанный, но недостаточно туго было перемотано. И я побежал в машину за жгутом. Взял из машины жгут, перемотал ему руку и оказал помощь", — добавил собеседник агентства.

Сейчас с семьей Александра все в порядке, жена и ребенок оправились от шока.
Задержание нападавшего на посетителей в ТЦ в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Охранник ТЦ в Краснодаре рассказал, что у напавшего было мачете
20 июня, 17:29
В воскресенье утром главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что он получит премию имени ее покойного супруга Тиграна Кеосаяна. Ее она учредила в феврале, узнав о воспитательницах детского сада в Оренбургской области, которые, рискуя жизнью, защитили детей от агрессора с ножом. Размер премии составляет миллион рублей, получателей выбирает лично Симоньян.
Девятнадцатилетний преступник напал на посетителей с холодным оружием накануне днем. Он также бросил пиротехническое изделие в помещение детского развлекательного центра. Погибла 41-летняя женщина, еще пять человек получили ножевые ранения. От госпитализации они отказались, несовершеннолетних среди них нет.
На видео допроса, публиковавшихся в Telegram, злоумышленник говорил, что за содеянное ему никто не обещал вознаграждение, он просто хотел покончить с собой. Он признал вину и раскаялся. Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.
Напавший на посетителей в ТЦ в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Нападавший на посетителей ТЦ в Краснодаре приехал в город на заработки
20 июня, 17:39
 
ПроисшествияКраснодарКраснодарский крайМаргарита СимоньянТигран КеосаянРоссия
 
 
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