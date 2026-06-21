Житель Краснодара рассказал, как задержал напавшего на посетителей в ТЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Краснодара, обезвредивший напавшего с ножом на посетителей, рассказал, как ему удалось это сделать.

Он заставил его бросить нож и лечь на пол.

После этого он оказал помощь раненому охраннику.

КРАСНОДАР, 21 июн — РИА Новости. Житель Краснодара Александр Воевода рассказал РИА Новости, как обезоружил преступника, напавшего на посетителей торгового центра.

"Я начал ему командным голосом орать "Ложись!" и медленными приставными шагами приближаться к нему, при этом указывая рукой на пол и неоднократно повторяя команду. Он, как в ступоре, послушал меня, бросил нож, лег", — сказал он.

В декабре Воевода вернулся с СВО для прохождения лечения. В субботу днем он пришел с семьей в ТЦ, чтобы отметить день рождения сына. По его словам, увидев напавшего с ножом, он сразу начал действовать: решение принял без всяких сомнений, беспокоило только благополучие людей.

« "На улицу его вывели, к нам подошел раненый охранник, которого он на эскалаторе пырнул ножом. Я увидел, что у него бежит кровь, что он перемотанный, но недостаточно туго было перемотано. И я побежал в машину за жгутом. Взял из машины жгут, перемотал ему руку и оказал помощь", — добавил собеседник агентства.

Сейчас с семьей Александра все в порядке, жена и ребенок оправились от шока.

В воскресенье утром главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что он получит премию имени ее покойного супруга Тиграна Кеосаяна. Ее она учредила в феврале, узнав о воспитательницах детского сада в Оренбургской области, которые, рискуя жизнью, защитили детей от агрессора с ножом. Размер премии составляет миллион рублей, получателей выбирает лично Симоньян.

Девятнадцатилетний преступник напал на посетителей с холодным оружием накануне днем. Он также бросил пиротехническое изделие в помещение детского развлекательного центра. Погибла 41-летняя женщина, еще пять человек получили ножевые ранения. От госпитализации они отказались, несовершеннолетних среди них нет.