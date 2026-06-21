В Архангельской области автомобиль столкнулся с мотоциклом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Архангельской области автомобиль Changan выехал на встречную полосу в зоне запрещающего знака и столкнулся с мотоциклом.
- В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла, один из которых несовершеннолетний, погибли на месте.
МУРМАНСК, 21 июн – РИА Новости. Водитель автомобиля Changan выехал на встречную полосу в зоне запрещающего знака в Архангельской области и столкнулся с мотоциклом, водитель и несовершеннолетний пассажир которого погибли, сообщили в Госавтоинспекции по Архангельской области.
ДТП произошло в ночь на воскресенье на автодороге Архангельск (от деревни Рикасиха) - Онега (до деревни Кянда). Как установили в ГАИ, водитель на автомобиле Changan выехал на встречную полосу для обгона, хотя такой маневр на этом участке запрещен, и столкнулся с движущимся в попутном направлении и поворачивающим налево мотоциклом.
"В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте, один из них несовершеннолетний. Обстоятельства ДТП уточняются сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.