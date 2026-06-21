В Архангельской области автомобиль столкнулся с мотоциклом

МУРМАНСК, 21 июн – РИА Новости. Водитель автомобиля Changan выехал на встречную полосу в зоне запрещающего знака в Архангельской области и столкнулся с мотоциклом, водитель и несовершеннолетний пассажир которого погибли, сообщили в Госавтоинспекции по Архангельской области.