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В Архангельской области автомобиль столкнулся с мотоциклом - РИА Новости, 21.06.2026
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09:18 21.06.2026 (обновлено: 09:51 21.06.2026)
В Архангельской области автомобиль столкнулся с мотоциклом

Мотоциклист и его несовершеннолетний пассажир погибли в ДТП под Архангельском

© Фото : Госавтоинспекция Архангельской области/ВКонтактеПоследствия столкновения автомобиля и мотоцикла в Архангельской области
Последствия столкновения автомобиля и мотоцикла в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : Госавтоинспекция Архангельской области/ВКонтакте
Последствия столкновения автомобиля и мотоцикла в Архангельской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Архангельской области автомобиль Changan выехал на встречную полосу в зоне запрещающего знака и столкнулся с мотоциклом.
  • В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла, один из которых несовершеннолетний, погибли на месте.
МУРМАНСК, 21 июн – РИА Новости. Водитель автомобиля Changan выехал на встречную полосу в зоне запрещающего знака в Архангельской области и столкнулся с мотоциклом, водитель и несовершеннолетний пассажир которого погибли, сообщили в Госавтоинспекции по Архангельской области.
ДТП произошло в ночь на воскресенье на автодороге Архангельск (от деревни Рикасиха) - Онега (до деревни Кянда). Как установили в ГАИ, водитель на автомобиле Changan выехал на встречную полосу для обгона, хотя такой маневр на этом участке запрещен, и столкнулся с движущимся в попутном направлении и поворачивающим налево мотоциклом.
"В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте, один из них несовершеннолетний. Обстоятельства ДТП уточняются сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.
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