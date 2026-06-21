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Эксперты назвали главное преимущество сухого вина - РИА Новости, 21.06.2026
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07:03 21.06.2026
Эксперты назвали главное преимущество сухого вина

АВВР: сухое вино способствует более комфортному перевариванию пищи

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазлив вина
Разлив вина - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Небольшое количество сухого вина во время еды может стимулировать выделение гастрина — гормона, способствующего более комфортному перевариванию пищи, особенно белков и жиров.
  • Один бокал сухого вина (125–150 мл) во время ужина может быть частью сбалансированного питания для здорового взрослого человека при соблюдении умеренности и не наносить вреда организму.
  • Употребление вина не рекомендуется беременным, людям с заболеваниями печени, зависимостью, некоторыми видами рака и при приеме ряда лекарств.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Небольшое количество сухого вина во время еды усиливает выделение гастрина - гормона, способствующего более комфортному перевариванию пищи, особенно белков и жиров, заявили РИА Новости в Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР).
"С точки зрения физиологии, небольшое количество сухого вина, выпитое во время еды, может стимулировать секрецию желудочного сока, усиливать выделение гормона, участвующего в пищеварении, – гастрина – и повышать аппетит. Это способствует более комфортному перевариванию пищи, особенно белков и жиров", - рассказали там.
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Так, например, рислинг считается одним из лучших вин к свинине благодаря высокой кислотности. Она стимулирует слюноотделение и выделение желудочного сока, объяснили в АВВР. Кроме того, рислинг нивелирует восприятие жира, убирая ощущение тяжести после еды и делая вкус мяса более легким и сбалансированным.
Там отметили, что для здорового взрослого человека один бокал сухого вина (125-150 мл) во время ужина может быть частью сбалансированного питания, способствовать пищеварению и, при соблюдении умеренности, не наносить вреда организму. "Ключевой фактор – именно культура потребления: медленно, с едой и без превышения дозы", - добавили эксперты.
При этом там уточнили, что это не универсальная рекомендация. "Даже один бокал не подходит беременным, людям с заболеваниями печени, зависимостью, некоторыми видами рака и при приеме ряда лекарств", - заключили в Ассоциации.
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