Краткий пересказ от РИА ИИ Небольшое количество сухого вина во время еды может стимулировать выделение гастрина — гормона, способствующего более комфортному перевариванию пищи, особенно белков и жиров.

Один бокал сухого вина (125–150 мл) во время ужина может быть частью сбалансированного питания для здорового взрослого человека при соблюдении умеренности и не наносить вреда организму.

Употребление вина не рекомендуется беременным, людям с заболеваниями печени, зависимостью, некоторыми видами рака и при приеме ряда лекарств.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Небольшое количество сухого вина во время еды усиливает выделение гастрина - гормона, способствующего более комфортному перевариванию пищи, особенно белков и жиров, заявили РИА Новости в Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР).

"С точки зрения физиологии, небольшое количество сухого вина, выпитое во время еды, может стимулировать секрецию желудочного сока, усиливать выделение гормона, участвующего в пищеварении, – гастрина – и повышать аппетит. Это способствует более комфортному перевариванию пищи, особенно белков и жиров", - рассказали там.

Так, например, рислинг считается одним из лучших вин к свинине благодаря высокой кислотности. Она стимулирует слюноотделение и выделение желудочного сока, объяснили в АВВР. Кроме того, рислинг нивелирует восприятие жира, убирая ощущение тяжести после еды и делая вкус мяса более легким и сбалансированным.

Там отметили, что для здорового взрослого человека один бокал сухого вина (125-150 мл) во время ужина может быть частью сбалансированного питания, способствовать пищеварению и, при соблюдении умеренности, не наносить вреда организму. "Ключевой фактор – именно культура потребления: медленно, с едой и без превышения дозы", - добавили эксперты.