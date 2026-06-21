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В СК рассказали, когда экипаж Robinson вышел на связь в последний раз - РИА Новости, 21.06.2026
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17:23 21.06.2026
В СК рассказали, когда экипаж Robinson вышел на связь в последний раз

Экипаж вертолета Robinson выходил на связь за час до того как пропал в Приморье

CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdВертолет Robinson
Вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd
Вертолет Robinson. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вертолет Robinson пропал в Тернейском районе Приморья, на борту были пилот и летчик-наблюдатель.
  • Экипаж вертолета выходил на связь за час до пропажи.
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Экипаж вертолета Robinson выходил на связь за час до пропажи, сообщили РИА Новости в Восточном МСУТ СК России.
Ранее в ведомстве рассказали РИА Новости, что вертолет Robinson пропал в Тернейском районе Приморья в воскресенье, на борту были пилот и летчик-наблюдатель, идут поиски, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
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"В 11 часов (04.00 мск) выходил на связь, потом - нет", - сообщил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в Дальневосточной транспортной прокуратуре рассказали РИА Новости, что связь с вертолетом пропала около 12.00 (05.00 мск), надзорное ведомство проверяет исполнение требований законодательства о безопасности полетов.
Вертолет Robinson R44 - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
В Приморье пропал вертолет
Вчера, 13:54
 
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