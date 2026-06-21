Росавиация приостановила поиски вертолета, пропавшего в Приморье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поиски пропавшего в Приморье вертолета Robinson R44 приостановлены из-за наступления темного времени суток и низкой облачности.
- Вертолет Robinson R44 вылетел из поселка Терней в направлении населенного пункта Единка Тернейского района для выполнения лесоавиационных работ, но экипаж в назначенное время на связь не вышел.
- В поисках участвует поисково-спасательный вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр — вертолетные услуги» с спасателями на борту, а также два вертолета авиакомпании «Гранат».
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Поиски пропавшего в Приморье вертолета Robinson R44 приостановлены, они возобновятся утром понедельника по местному времени, сообщила Росавиация.
"В Приморском крае Росавиация ведет поиски вертолета Robinson R44 (регистрационный номер RA-07425) авиакомпании "Гранат"... Из-за наступления темного времени суток, низкой облачности поисково-спасательная операция приостановлена, возобновится по местному времени утром в понедельник, 22 июня", - говорится в сообщении.
СМИ: пропавший в Колумбии самолет разбился, выживших нет
29 января, 00:55
Как сообщила Росавиация, по данным авиакомпании, на борту находятся два человека - пилот и летчик-наблюдатель
Уточняется, что вертолет вылетел с посадочной площадки, расположенной в поселке Терней, в направлении населенного пункта Единка Тернейского района для выполнения лесоавиационных работ. В назначенное время экипаж на связь не вышел, местонахождение вертолета пока не установлено.