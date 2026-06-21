Росавиация приостановила поиски вертолета, пропавшего в Приморье

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Поиски пропавшего в Приморье вертолета Robinson R44 приостановлены, они возобновятся утром понедельника по местному времени, сообщила Росавиация.

Как сообщила Росавиация, по данным авиакомпании, на борту находятся два человека - пилот и летчик-наблюдатель