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Росавиация приостановила поиски вертолета, пропавшего в Приморье - РИА Новости, 21.06.2026
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15:21 21.06.2026 (обновлено: 15:35 21.06.2026)
Росавиация приостановила поиски вертолета, пропавшего в Приморье

Росавиация приостановила пропавшего в Приморье вертолета Robinson R44

CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Robinson R-44Вертолет Robinson R-44
Вертолет Robinson R-44 - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Robinson R-44
Вертолет Robinson R-44. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поиски пропавшего в Приморье вертолета Robinson R44 приостановлены из-за наступления темного времени суток и низкой облачности.
  • Вертолет Robinson R44 вылетел из поселка Терней в направлении населенного пункта Единка Тернейского района для выполнения лесоавиационных работ, но экипаж в назначенное время на связь не вышел.
  • В поисках участвует поисково-спасательный вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр — вертолетные услуги» с спасателями на борту, а также два вертолета авиакомпании «Гранат».
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Поиски пропавшего в Приморье вертолета Robinson R44 приостановлены, они возобновятся утром понедельника по местному времени, сообщила Росавиация.
Приморском крае Росавиация ведет поиски вертолета Robinson R44 (регистрационный номер RA-07425) авиакомпании "Гранат"... Из-за наступления темного времени суток, низкой облачности поисково-спасательная операция приостановлена, возобновится по местному времени утром в понедельник, 22 июня", - говорится в сообщении.
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Как сообщила Росавиация, по данным авиакомпании, на борту находятся два человека - пилот и летчик-наблюдатель
Уточняется, что вертолет вылетел с посадочной площадки, расположенной в поселке Терней, в направлении населенного пункта Единка Тернейского района для выполнения лесоавиационных работ. В назначенное время экипаж на связь не вышел, местонахождение вертолета пока не установлено.
Кроме того, в поиске участвует поисково-спасательное вертолет Росавиации - Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр - вертолетные услуги". На его борту - спасатели подведомственного агентству ФКУ "Хабаровская РПСБ". Также в координации с Росавиацией к поиску подключились два вертолета авиакомпании "Гранат".
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ПроисшествияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Приморский крайТернейский районЮТэйрМи-8 АМТШ
 
 
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