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В Приморье пропал вертолет - РИА Новости, 21.06.2026
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13:54 21.06.2026 (обновлено: 18:20 21.06.2026)
В Приморье пропал вертолет

В Приморье ищут не вышедший на связь вертолет с двумя членами экипажа

CC BY-SA 2.0 / allen watkin from London / Вертолет Robinson R44
Вертолет Robinson R44 - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
CC BY-SA 2.0 / allen watkin from London /
Вертолет Robinson R44. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приморье на связь не вышел вертолет после вылета к месту назначения.
  • Он следовал в направлении села Единка Тернейского района.
  • На борту вертолета находились пилот и летчик-наблюдатель.
  • Уголовное дело расследуют по статье о нарушении правил полетов, повлекшем смерть двух и более лиц.
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн — РИА Новости. В Приморском крае ищут вертолет, пропавший с радаров после вылета, сообщили РИА Новости в транспортном управлении Следственного комитета.
"Сегодня вертолет Robinson вылетел с площадки в поселке Терней в направлении населенного пункта Единка Тернейского района. Воздушное судно в предусмотренное время на связь не вышло, его местонахождение не установлено", — сказал собеседник агентства.
На борту находились пилот и летчик-наблюдатель. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов, повлекшем смерть двух и более человек. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
Как уточнили агентству в транспортной прокуратуре, воздушное судно выполняло лесоавиационные работы. Ведомство организовало проверку исполнения требований безопасности при выполнении полетов.
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ПроисшествияТернейский районСледственный комитет России (СК РФ)Приморский крайРоссия
 
 
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