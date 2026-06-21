В Приморье пропал вертолет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Приморье на связь не вышел вертолет после вылета к месту назначения.
- Он следовал в направлении села Единка Тернейского района.
- На борту вертолета находились пилот и летчик-наблюдатель.
- Уголовное дело расследуют по статье о нарушении правил полетов, повлекшем смерть двух и более лиц.
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн — РИА Новости. В Приморском крае ищут вертолет, пропавший с радаров после вылета, сообщили РИА Новости в транспортном управлении Следственного комитета.
"Сегодня вертолет Robinson вылетел с площадки в поселке Терней в направлении населенного пункта Единка Тернейского района. Воздушное судно в предусмотренное время на связь не вышло, его местонахождение не установлено", — сказал собеседник агентства.
На борту находились пилот и летчик-наблюдатель. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов, повлекшем смерть двух и более человек. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
Как уточнили агентству в транспортной прокуратуре, воздушное судно выполняло лесоавиационные работы. Ведомство организовало проверку исполнения требований безопасности при выполнении полетов.