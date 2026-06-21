В Приморье пропал вертолет

ВЛАДИВОСТОК, 21 июн — РИА Новости. В Приморском крае ищут вертолет, пропавший с радаров после вылета, сообщили РИА Новости в транспортном управлении Следственного комитета.

На борту находились пилот и летчик-наблюдатель. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов, повлекшем смерть двух и более человек. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.