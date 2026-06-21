Вэнс назвал двух очень важных людей в своей жизни

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс пошутил во время переговоров по урегулированию с Ираном, что два человека являются для него очень важными в жизни: его жена индийского происхождения Уша и главнокомандующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир.