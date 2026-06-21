Вэнс назвал двух очень важных людей в своей жизни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джей Ди Вэнс пошутил, что два важных человека в его жизни — это его жена индийского происхождения Уша и главнокомандующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир.
- Пакистан выступает посредником на переговорах Ирана и США, в процессе принимает участие главнокомандующий пакистанской армией.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс пошутил во время переговоров по урегулированию с Ираном, что два человека являются для него очень важными в жизни: его жена индийского происхождения Уша и главнокомандующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир.
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"Я как-то пошутил, что в моей жизни есть два очень-очень важных человека: индианка и пакистанец. Индианка - это моя жена, а пакистанец - это фельдмаршал Мунир", - сказал Вэнс на переговорах с Ираном в Швейцарии. Вэнс также заявил, что за последние три месяца он, вероятно, разговаривал с Муниром больше, чем с кем-либо другим.
Отношения между Индией и Пакистаном остаются напряженными. В очередной раз они накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир в апреле 2025 года. Индия в ответ на теракт в Пахалгаме провела операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить военные действия. В мае 2026 года начальник штаба Сухопутных войск Индии Упендра Двиведи заявил, что армия Индии готовится к проведению операции "Синдур 2.0" при необходимости.
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19 июня, 21:57