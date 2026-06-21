Рейтинг@Mail.ru
Вэнс назвал двух очень важных людей в своей жизни - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 21.06.2026
Вэнс назвал двух очень важных людей в своей жизни

Вэнс назвал жену и пакистанского фельдмаршала двумя важными людьми в своей жизни

© REUTERS / Nathan HowardВице-президент США Джей Ди Вэнс в Бюргенштоке, Швейцария
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в Бюргенштоке, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в Бюргенштоке, Швейцария
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джей Ди Вэнс пошутил, что два важных человека в его жизни — это его жена индийского происхождения Уша и главнокомандующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир.
  • Пакистан выступает посредником на переговорах Ирана и США, в процессе принимает участие главнокомандующий пакистанской армией.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс пошутил во время переговоров по урегулированию с Ираном, что два человека являются для него очень важными в жизни: его жена индийского происхождения Уша и главнокомандующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир.
Пакистан выступает посредником на переговорах Ирана и США. В процессе, в частности, принимает участие главнокомандующий пакистанской армией.
«
"Я как-то пошутил, что в моей жизни есть два очень-очень важных человека: индианка и пакистанец. Индианка - это моя жена, а пакистанец - это фельдмаршал Мунир", - сказал Вэнс на переговорах с Ираном в Швейцарии. Вэнс также заявил, что за последние три месяца он, вероятно, разговаривал с Муниром больше, чем с кем-либо другим.
Отношения между Индией и Пакистаном остаются напряженными. В очередной раз они накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир в апреле 2025 года. Индия в ответ на теракт в Пахалгаме провела операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить военные действия. В мае 2026 года начальник штаба Сухопутных войск Индии Упендра Двиведи заявил, что армия Индии готовится к проведению операции "Синдур 2.0" при необходимости.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Вэнс признался, что завел кур
19 июня, 21:57
 
В миреИндияПакистанИранВоенная операция США и Израиля против ИранаДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала