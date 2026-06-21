США будут работать над прекращением конфликта в Ливане, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вэнс заявил о намерении Вашингтона продолжить работу над прекращением конфликта в Ливане.
- По словам Вэнса, Трамп и США сделали для прекращения конфликта в Ливане больше любого другого правительства в мире в последние несколько месяцев.
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в воскресенье, что Вашингтон намерен продолжить работу над прекращением конфликта в Ливане.
"Президент США (Дональд Трамп - ред.) и Соединенные Штаты Америки сделали для прекращения конфликта в Ливане больше любого другого правительства в мире в последние несколько месяцев, и мы собираемся продолжить работу над этим", - сказал Вэнс.