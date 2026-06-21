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США не хотят возвращаться к старым подходам, но это возможно, заявил Вэнс - РИА Новости, 21.06.2026
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15:58 21.06.2026 (обновлено: 16:05 21.06.2026)
США не хотят возвращаться к старым подходам, но это возможно, заявил Вэнс

Вэнс заявил, что США не хотят, но не исключают возвращения к старым подходам

© REUTERS / Nathan HowardВице-президент США Джей Ди Вэнс в Бюргенштоке, Швейцария
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в Бюргенштоке, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в Бюргенштоке, Швейцария
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вэнс заявил, что США не хотят возвращаться к старым подходам в отношении Ирана, но не исключают этого.
  • Вопрос, стоящий перед нами сейчас, заключается в том, чего еще мы можем достичь вместе, добавил он.
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в преддверии переговоров по Ирану заявил, что США не хотят возвращения к "старым подходам", но не исключают этого.
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"Вопрос, стоящий перед нами сейчас, заключается в том, чего еще мы можем достичь вместе? Можем ли мы начать все с чистого листа? Можем ли мы навсегда изменить отношения на Ближнем Востоке или мы вернемся к тому, как было раньше? Это то, чего нам бы не хотелось, но, безусловно, оно вполне возможно", - заявил Вэнс в Швейцарии.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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