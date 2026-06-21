Вэнсу пришлось лететь на переговоры с Ираном военным самолетом

ВАШИНГТОН, 21 июня - РИА Новости. Вице-президенту США Джей Ди Вэнсу пришлось лететь в Швейцарию для переговоров с Ираном на военной версии бизнес-джета вместо своего служебного самолета, поскольку тот на момент отправления оказался недоступен, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.