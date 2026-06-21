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Вэнсу пришлось лететь на переговоры с Ираном военным самолетом - РИА Новости, 21.06.2026
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03:59 21.06.2026
Вэнсу пришлось лететь на переговоры с Ираном военным самолетом

Вэнсу пришлось лететь на переговоры с Ираном в Швейцарию военным бизнес-джетом

© AP Photo / Alex BrandonДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президенту США Джей Ди Вэнсу пришлось лететь в Швейцарию на военной версии бизнес-джета Gulfstream C-37A вместо своего служебного самолета Boeing 757-200.
  • Замена самолета произошла из-за того, что Boeing 757-200 оказался недоступен, а Gulfstream C-37A оказался доступен быстрее.
  • В Швейцарии вице-президент США присоединится к группе переговорщиков для встречи с иранской делегацией.
ВАШИНГТОН, 21 июня - РИА Новости. Вице-президенту США Джей Ди Вэнсу пришлось лететь в Швейцарию для переговоров с Ираном на военной версии бизнес-джета вместо своего служебного самолета, поскольку тот на момент отправления оказался недоступен, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Для перелетов американскому вице-президенту, как правило, предоставляется специальная модификация модели Boeing 757-200, на которой второе лицо государства в США совершает внутренние и международные поездки.
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Однако вместо этой модели с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд вылетело воздушное судно Gulfstream C-37A, которое представляет собой модифицированную под нужды Военно-воздушных сил США версию реактивного бизнес-джета.
Согласно данным американских ВВС, эта модель используется для специальных воздушных миссий по перевозке высокопоставленных чиновников Пентагона и правительства Соединенных Штатов.
Информацию о замене борта также подтвердили журналистам в пресс-службе Вэнса. "Этот самолет используется, потому что он оказался доступен быстрее, чем самолет, на котором он обычно путешествует", - сообщили там и добавили, что пресс-пул вице-президента отправится в Швейцарию позднее другим бортом.
В Швейцарии вице-президент присоединится к группе переговорщиков, в числе которых спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Иранская делегация тем временем уже прибыла в страну и направилась в Бюргеншток на переговоры.
С конца февраля в ходе военной операции Израиль и США нанесли удары по иранскому ядерному объекту в Натанзе, тяжеловодному комплексу в Хондабе и заводу по производству уранового концентрата в Эрдекане на юге Ирана.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определил сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.
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В миреСШАИранШвейцарияСтив УиткоффДональд ТрампДжаред КушнерМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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