Умер один из командующих Кубинской революцией Рамиро Вальдес

Краткий пересказ от РИА ИИ Один из командующих кубинской революцией Рамиро Вальдес Менендес ушел из жизни в возрасте 94 лет.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель отметил верность Рамиро Вальдеса идеалам Кубинской революции и его участие в штурме казарм Монкада в 1953 году.

МЕХИКО, 21 июн - РИА Новости. Один из командующих кубинской революцией Рамиро Вальдес Менендес ушел из жизни в возрасте 94 лет, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

"Уход из жизни команданте революции Рамиро Вальдеса Менендеса причиняет глубокую боль, как потеря отца", - написал Диас-Канель в своем Telegram-канале

Кубинский лидер отметил, что всегда относился к Вальдесу с уважением и будет помнить его поддержку, советы и "образцовую преданность служению Родине".

"Каждый поступок в жизни команданте Рамиро был отмечен его абсолютной верностью руководству (бывших лидеров Кубы - ред.) Фиделя и Рауля (Кастро - ред.), своим товарищам по борьбе и программе Монкады", - подчеркнул Диас-Канель.

Президент Кубы напомнил, что Вальдес участвовал в штурме казарм Монкада в 1953 году и до последних дней жизни оставался верен идеалам Кубинской революции.