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Умер один из командующих Кубинской революцией Рамиро Вальдес - РИА Новости, 21.06.2026
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22:28 21.06.2026
Умер один из командующих Кубинской революцией Рамиро Вальдес

Один из командующих Кубинской революцией Рамиро Вальдес умер в возрасте 94 лет

© Фото : Asamblea NacionalРамиро Вальдес
Рамиро Вальдес - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : Asamblea Nacional
Рамиро Вальдес
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один из командующих кубинской революцией Рамиро Вальдес Менендес ушел из жизни в возрасте 94 лет.
  • Президент Кубы Мигель Диас-Канель отметил верность Рамиро Вальдеса идеалам Кубинской революции и его участие в штурме казарм Монкада в 1953 году.
МЕХИКО, 21 июн - РИА Новости. Один из командующих кубинской революцией Рамиро Вальдес Менендес ушел из жизни в возрасте 94 лет, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель.
"Уход из жизни команданте революции Рамиро Вальдеса Менендеса причиняет глубокую боль, как потеря отца", - написал Диас-Канель в своем Telegram-канале.
Кубинский лидер отметил, что всегда относился к Вальдесу с уважением и будет помнить его поддержку, советы и "образцовую преданность служению Родине".
"Каждый поступок в жизни команданте Рамиро был отмечен его абсолютной верностью руководству (бывших лидеров Кубы - ред.) Фиделя и Рауля (Кастро - ред.), своим товарищам по борьбе и программе Монкады", - подчеркнул Диас-Канель.
Президент Кубы напомнил, что Вальдес участвовал в штурме казарм Монкада в 1953 году и до последних дней жизни оставался верен идеалам Кубинской революции.
Рамиро Вальдес Менендес был одним из исторических лидеров Кубинской революции и ближайших соратников Фиделя Кастро. Он входил в число участников штурма казарм Монкада, экспедиции на яхте "Гранма" и вооруженной борьбы против режима Фульхенсио Батисты. В разные годы Вальдес занимал посты министра внутренних дел и вице-премьера Кубы.
 
В миреКубаМигель Диас-КанельФидель Кастро
 
 
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