"Заменить не получится". В ЕС набросились на российский ресурс

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Светлана Медведева. Европейцы в восемь раз нарастили импорт обогащенного урана из России. Главные покупатели — Франция, Германия и Нидерланды. Хотя твердили об эмбарго. О том, почему эти планы провалились, — в материале РИА Новости.

Активно закупают

По данным Евростата, за январь — апрель Москва заработала на поставках обогащенного урана в ЕС 163,5 миллиона евро. В прошлом году за тот же период было в 7,9 раза меньше. Франция заплатила 141,2 миллиона, Германия — 13,8, Нидерланды — 8,6.

Апрельский показатель 89,8 миллиона, в полтора раза больше, чем в марте. Максимум с ноября 2025-го.

Брюссель давно наложил эмбарго на российские газ, нефть и уголь. В ядерной сфере — никак не получается.

Россия занимает шестое место в мире по производству урана и контролирует 44% мощностей по его обогащению. Доля в европейском импорте — 20-25%.

Зависят от российских поставок и американцы. Покупают на миллиард долларов в год.

Существенная зависимость

В октябре 2025 года в Еврокомиссии выдвинули инициативу запрета на импорт российского урана в ЕС.

"Цепочки поставок в сфере ядерной энергетики имеют свои особенности и сложности, которые предстоит обсудить. Тем не менее мы четко даем понять: эмбарго будет", — говорила представитель ЕК Ана Кайза Итконен.

Повторила это и в январе, уточнив, что вопрос сложный и точных сроков пока нет.

"Зависимость от России действительно есть, и торговые потоки довольно значительны. Найти другого поставщика непросто", — отмечал в интервью Financial Times Бен МакУильямс из брюссельского аналитического центра Bruegel.

Разорвать связи сложно еще и потому, что в Венгрии, Чехии, Болгарии и Финляндии действуют советские реакторы типа ВВЭР, которые попросту не работают на другом топливе.

© Фото : АЭС "Пакш" Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии © Фото : АЭС "Пакш" Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии

Долгий процесс

В свое время Европа сама отказалась от собственного производства, полагаясь на российский импорт, объясняет эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович.

Сейчас там восстанавливают мощности, но это процесс не быстрый.

Например, французская Orano инвестирует 1,7 миллиарда евро, но запустят новые предприятия лишь к концу десятилетия, указывает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.

Во Франции много АЭС, им нужно топливо. А зачем обогащенный уран импортирует Германия, где от атомной энергетики вроде бы отказались?

"По всей видимости, либо перепродают, либо производят какие-то продукты, близкие к готовому ядерному топливу", — предполагает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.