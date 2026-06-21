Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польский журналист Лукаш Важеха призвал европейские страны быстрее осознать истинную сущность Украины.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Европейские страны должны быстрее опомниться и увидеть, какой Украина является на самом деле, заявил польский журналист Лукаш Важеха, комментируя скандал вокруг героизации нацистов.
По словам журналиста, Варшава ответственна за "проведение политики крайней наивности".
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* остается одним из самых сложных в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. Согласно позиции польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенные в России экстремистские организации