"Ситуация усугубится". На Украине запаниковали из-за скандала с Польшей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинское издание "Страна.ua" считает, что отношения между Варшавой и Киевом продолжат ухудшаться.
- Переговоры по вступлению Украины в ЕС могут усложниться из-за позиции Варшавы.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Отношения между Варшавой и Киевом продолжат ухудшаться, считает украинское издание "Страна.ua".
"Пока кажется маловероятным, что ситуация усугубится до того, что Польша превратится по отношению к Украине во "вторую Венгрию" времен Виктора Орбана — то есть, начнет блокировать всю военную и экономическую поддержку Киева. <…> Хотя, конечно, исключать ничего нельзя. Некоторые тревожные для Киева сигналы в этом плане из Варшавы уже идут", — говорится в публикации.
По мнению издания, с чем точно проблемы будут усугубляться — это с переговорами по вступлению Украины в ЕС, поскольку здесь Варшава сможет вставить максимальное количество "палок в колеса" и выдвинуть предельно жесткие требования по экономическим и прочим уступкам, чтобы не допустить превращения Киева в опасного конкурента.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского этой польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* остается одним из самых сложных в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. Согласно позиции польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенные в России экстремистские организации.