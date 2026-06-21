Рейтинг@Mail.ru
"Ситуация усугубится". На Украине запаниковали из-за скандала с Польшей - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 21.06.2026 (обновлено: 18:55 21.06.2026)
"Ситуация усугубится". На Украине запаниковали из-за скандала с Польшей

На Украине заявили, что отношения между Варшавой и Киевом будут только портиться

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Польши
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги Украины и Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинское издание "Страна.ua" считает, что отношения между Варшавой и Киевом продолжат ухудшаться.
  • Переговоры по вступлению Украины в ЕС могут усложниться из-за позиции Варшавы.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Отношения между Варшавой и Киевом продолжат ухудшаться, считает украинское издание "Страна.ua".
"Пока кажется маловероятным, что ситуация усугубится до того, что Польша превратится по отношению к Украине во "вторую Венгрию" времен Виктора Орбана — то есть, начнет блокировать всю военную и экономическую поддержку Киева. <…> Хотя, конечно, исключать ничего нельзя. Некоторые тревожные для Киева сигналы в этом плане из Варшавы уже идут", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
"К черту поляков". СМИ узнали, о чем говорил Зеленский в личных беседах
Вчера, 16:05
По мнению издания, с чем точно проблемы будут усугубляться — это с переговорами по вступлению Украины в ЕС, поскольку здесь Варшава сможет вставить максимальное количество "палок в колеса" и выдвинуть предельно жесткие требования по экономическим и прочим уступкам, чтобы не допустить превращения Киева в опасного конкурента.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского этой польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
"Убирайся к черту". Заявление главы МИД Украины о России разозлило Запад
Вчера, 17:41
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* остается одним из самых сложных в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. Согласно позиции польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
В Польше сделали резкое заявление о "войне" с Украиной
Вчера, 10:08
 
В миреУкраинаПольшаКиевВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанКароль НавроцкийЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала